Đưa thiên nga về Thảo cầm viên Sài Gòn là 'cứu một, được hai'

Thiên nga trắng là một trong những loài chim duyên dáng trên thế giới. Chúng cũng được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và sự thủy chung.

Hai cá thể thiên nga ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn được nuôi tại khu vực chuồng hồng hạc từ 2017. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việc đưa cá thể thiên nga trở lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là giải cứu một cá thể đơn lẻ. Do tập tính "một vợ một chồng" suốt đời, thiên nga trắng thường không chấp nhận ghép đôi với cá thể mới.

Sự chia tách đột ngột có thể gây ra những sang chấn tâm lý kéo dài, khiến chúng bỏ ăn và suy giảm sức khỏe trầm trọng.

Biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Thiên nga trắng là một trong những loài thiên nga quen thuộc và mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Chúng dễ dàng được nhận biết bởi bộ lông trắng muốt và dáng vẻ duyên dáng.

Thiên nga trắng có nguồn gốc từ châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Chúng thường được gọi là "Thiên nga trắng", nhưng có tên chính thức là Mute Swan (thiên nga câm), xuất phát từ sự tương đối yên tĩnh của chúng so với các loài thiên nga hay kêu hơn. Bởi vậy, chúng được yêu thích bởi vẻ ngoài điềm tĩnh và xinh đẹp.

Theo Scottish Wildlife Trust, thiên nga trắng là biểu tượng của sự thuần khiết và tình yêu vĩnh cửu, nổi tiếng với tập tính ghép đôi trọn đời và vẻ ngoài kiêu sa. Chúng thường tạo thành hình trái tim bằng cổ khi tán tỉnh nhau.

Thông thường, một cặp thiên nga sẽ sống cùng một khu vực và ở chung một tổ suốt đời. Miễn là cả hai con đều khỏe mạnh, chúng thường sẽ ở bên nhau. Khi một trong hai con qua đời, con còn lại sẽ sống cô độc như vậy cho tới lúc chết. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp thiên nga đổi bạn đời, thường là khi con đực khỏe hơn chiếm được vị trí.

Thiên nga trắng bị mất trộm đã được đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn vào sáng 27/1. Ảnh: TCV.

Đặc điểm riêng biệt

Theo Earth Life, đây là một trong những loài chim bay cao nhất, với con đực trung bình nặng 12 kg và con cái trung bình nặng 15 kg. Con chim bay nặng nhất từng được ghi nhận là một con thiên nga đực ở Ba Lan, nặng 23 kg, vượt qua cả loài thiên nga Trumpeter Swan lớn hơn.

Thiên nga trắng trưởng thành có chiều dài từ 125 đến 170 cm và sải cánh từ 200 đến 240 cm. Chúng cao tới 1,2 mét.

Thiên nga trắng có bộ lông màu trắng, nhưng đầu và cổ có thể bị nhuộm màu cam hoặc nâu vàng do kiếm ăn trong nước và bùn giàu sắt. Một lớp lông tơ dày giúp giữ ấm cho thiên nga trắng trong thời tiết lạnh.

Giống tất cả loài chim nước, thiên nga trắng dành nhiều thời gian để chải chuốt. Để chống thấm nước cho lông, chúng ấn mỏ vào tuyến dầu nằm ở gốc đuôi rồi thoa dầu lên toàn bộ lông. Màu đỏ cam của mỏ với đầu và đuôi màu đen, núm đặc trưng trên đỉnh mỏ và chiếc cổ cong duyên dáng là những đặc điểm giúp nhận dạng chúng.

Thức ăn của loài thiên nga trắng

Thiên nga chủ yếu ăn thực vật thủy sinh, nhưng chúng cũng ăn ngũ cốc, cỏ và các loại cây trồng như lúa mì, khoai tây và cà rốt - đặc biệt là vào mùa đông khi các nguồn thức ăn khác khan hiếm. Thiên nga trắng cũng ăn côn trùng, cá và ếch.

Chỉ những con thiên nga non (chưa trưởng thành) mới ăn côn trùng và động vật giáp xác sống dưới nước, vì chúng có nhu cầu protein cao hơn so với thiên nga trưởng thành. Khi lớn lên, chế độ ăn của chúng chuyển sang ăn thực vật, bao gồm cả thực vật thủy sinh và rễ cây.

Chiếc cổ dài mang lại cho chúng lợi thế khi kiếm ăn ở vùng nước sâu hơn so với ngỗng hoặc vịt. Chúng có thể kiếm ăn ở vùng nước sâu tới 1,2 mét bằng cách nhổ rễ cây, bẻ gãy lá và thân cây mọc dưới nước. Thiên nga cũng kiếm ăn bằng cách bơi lội, nhặt các loại thực vật từ mặt nước hoặc ven bờ. Trên cạn, chúng ăn ngũ cốc và cỏ.

Có tiếng kêu đặc biệt

Thiên nga trắng ít phát ra tiếng kêu hơn các loài thiên nga khác. Âm thanh quen thuộc nhất của chúng là tiếng vỗ cánh mạnh mẽ khi bay, một âm thanh độc đáo chỉ có ở loài này và có thể nghe thấy từ khoảng cách lên đến 2 km.

Tuy vậy, đôi khi chúng cũng kêu lên, phát ra những âm thanh như tiếng càu nhàu, tiếng huýt sáo khàn và tiếng khịt mũi, đặc biệt là khi giao tiếp với con non. Chúng cũng thường rít lên với kẻ săn mồi.

Thiên nga trắng còn được gọi là Mute Swan (thiên nga câm), xuất phát từ sự tương đối yên tĩnh của chúng so với các loài thiên nga hay kêu hơn. Ảnh: AZ-animals.

Tính "lãnh thổ" rất cao

Thiên nga có tính lãnh thổ rất cao trong mùa sinh sản, chúng thường đuổi hầu hết loài chim nước khác ra khỏi khu vực tổ. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ khoảng cách an toàn với chúng khi đi bộ, đặc biệt nếu bạn dắt chó đi cùng. Chúng có thể cực kỳ hung dữ và thường xuyên tấn công những người chèo thuyền, người đi bộ nếu họ đến quá gần tổ hoặc chim non.

Khi còn nhỏ, thiên nga con thường được mẹ cõng trên lưng. Thiên nga đực sẽ hung dữ, bơi theo chuyển động giật cục về phía kẻ xâm nhập, với lông cánh trong cong lên và cổ ngả ra sau vai.

Thời điểm sinh sản

Tổ thiên nga thường nằm gần bờ nước, ở giữa những bụi cây cao ven bờ. Thiên nga sinh sản vào mùa xuân, đẻ một quả trứng cách ngày, tổng cộng từ 5 đến 12 quả. Con cái thường nhổ lông ở vùng bụng để lót tổ, và giữ ấm cho trứng hơn trong quá trình ấp. Nó sẽ ấp trứng trong 35-42 ngày.

Trong khi đó, con đực sẽ giữ ấm trứng và bảo vệ tổ trong khi con cái rời tổ để kiếm ăn và chải chuốt. Thiên nga đực hiếm khi ấp trứng trừ khi thiên nga con gần nở. Toàn bộ ổ trứng thường nở trong vòng 24 giờ, thiên nga con ở lại tổ thêm 24 giờ nữa trước khi xuống nước.

Con thiên nga trắng cao tuổi nhất

Thiên nga được biết đến là có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm. Chúng tạo thành cặp khi được 2-4 tuổi và gắn bó suốt đời. Lần làm tổ đầu tiên thường diễn ra khi chúng được 4-5 tuổi.

Con thiên nga trắng già nhất được biết đến ở Bắc Mỹ là một con đực và ít nhất 26 tuổi 9 tháng khi được tìm thấy ở Rhode Island vào năm 1988, cùng tiểu bang nơi nó ra đời vào năm 1962.