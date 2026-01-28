Tuyển sinh 2026: Thêm loạt đại học công bố phương án dự kiến

Đến nay, hơn 60 trường đại học trên cả nước đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026 với nhiều thay đổi.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, Đại học Y - Dược (Đại học Huế) tuyển 1.690 sinh viên bằng 4 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực.

Với xét kết hợp, thí sinh có thể dùng chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp. Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi tốt nghiệp cùng điểm quy đổi chứng chỉ và điểm ưu tiên.

Lưu ý, với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học, trường yêu cầu IELTS từ 6.5 và TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên. Với các ngành còn lại, thí sinh cần tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46.

Mức quy đổi chứng chỉ tiếng Anh của trường như sau:

Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM cũng là phương thức mới được trường sử dụng trong năm nay. Lưu ý, phương thức này áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng.

Trừ Y tế công cộng và Dinh dưỡng, với các ngành còn lại, thí sinh xét phương thức này phải có điểm học tập lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) áp dụng 2 phương thức tuyển sinh cho toàn bộ chương trình, thay vì 5 phương thức giống năm 2025. Cụ thể, ngoài phương thức xét tuyển thẳng, trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển kết hợp có thang điểm 100, được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi x Hệ số a + Điểm trung bình các năm học THPT x Hệ số b + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Với điểm thi, thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn), điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc điểm V-SAT (chỉ áp dụng cho cơ sở Vĩnh Long). Nếu có nhiều loại điểm, thí sinh được chọn điểm cao nhất.

Điểm trung bình các năm học THPT = (điểm trung bình lớp 10 x 1 + lớp 11 x 2 + lớp 12 x 3)/6.

Trường hợp không có điểm trung bình các năm học, các em được dùng điểm trung bình cộng các môn trong 3 năm, rồi áp dụng công thức như trên.

Tổng hệ số a, b bằng 100%, sẽ được trường thông báo sau.

Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73; đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu.

UEH cũng mở 8 chương trình đào tạo mới, gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA (hệ kỹ sư); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư); Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business).

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tuyển sinh bằng 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài các trường nêu trên, 60 trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, cụ thể như sau (click vào tên trường để xem):