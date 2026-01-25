Đại học Việt Nam ồ ạt mở ngành Trí tuệ nhân tạo

Các ngành học liên quan đến Trí tuệ nhân tạo được nhiều trường đại học mở mới và tuyển sinh trong năm nay.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, đợt 1 năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều trường đại học thông báo mở hàng loạt ngành/chương trình học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Đại học Ngoại Thương dự kiến mở mới 10 ngành đào tạo, trong đó có ngành Trí tuệ nhân tạo với chương trình Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh.

Theo nhà trường, việc mở ngành mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn học tập cho thí sinh. Ngành học này phản ánh rõ định hướng của nhà trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và các xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Việc này góp phần đào tạo đội ngũ người học có năng lực nghề nghiệp, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Tương tự, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Hùng Vương TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội cũng triển khai ngành Trí tuệ nhân tạo. Còn Đại học Thương mại cho biết sẽ mở 6 chuyên ngành mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Trước đó, tháng 11/2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, thuộc trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo nhà trường đã xác định AI là lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Chiến lược này gắn liền với ba định hướng lớn: Đào tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; Nghiên cứu ứng dụng AI trong lĩnh vực công nghiệp, tài chính, năng lượng, giáo dục; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp trong trường đại học.

Nhiều trường đại học bắt đầu đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: lntedutech.

Luật Giáo dục đại học năm 2025 cho phép các trường được tự chủ mở ngành. Trong đó cũng quy định rõ về điều kiện, tiêu chuẩn. Các chương trình phải nằm trong danh mục ngành đào tạo được Bộ GD&ĐT ban hành.

Việc mở ngành phải căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường; nội lực của nhà trường (hệ thống giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo); sự chấp nhận của xã hội...

Trí tuệ nhân tạo được đánh giá là công nghệ chiến lược quốc gia với nhiều chương trình, đề án nhằm thúc đẩy phát triển AI có chủ quyền, xây dựng các mô hình LLM (mô hình ngôn ngữ lớn) của Việt Nam.

Để xây dựng AI có chủ quyền, Chính phủ đang tập trung vào 5 ưu tiên chính, trong đó có việc phát triển nhân lực AI với mục tiêu đào tạo hơn 50.000 kỹ sư AI vào năm 2030.

Việc ngành Trí tuệ nhân tạo được đưa vào chương trình đào tạo của nhiều trường đại học trên cả nước cho thấy định hướng giáo dục phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

Song, đào tạo trí tuệ nhân tạo đòi hỏi sự đầu tư lớn, từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia cho đến cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nhà trường cần tạo không gian để sinh viên có thể ứng dụng những kiến thức AI đã học vào thực tế; kết nối sinh viên với các doanh nghiệp công nghệ để hiểu cách các sản phẩm AI nội địa đang được xây dựng như thế nào…

Năm 2025, nhiều trường đại học có điểm đầu vào các ngành Trí tuệ nhân tạo cao. Ví dụ, ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) lấy điểm chuẩn trên 29 ở hầu hết tổ hợp. Ở Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn ngành này cũng lên tới 29,6 điểm.