Tuyển sinh 2026: Trường nào vẫn xét học bạ?

  • Thứ bảy, 24/1/2026 08:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, dù Bộ GD&ĐT chưa công bố quy chế tuyển sinh 2026, song nhiều đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến để thí sinh chuẩn bị.

Trong đó, nhiều trường thông báo vẫn xét tuyển học bạ độc lập, hoặc xét hợp với các yếu tố khác như chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực...

Với xét học bạ độc lập, các trường thường sử dụng điểm trung bình 2-6 học kỳ, từ lớp 10 đến lớp 12; hoặc xét điểm trung bình theo tổ hợp môn.

Tiêu chí xét tuyển học bạ dự kiến của 45 trường đại học (tính đến ngày 24/1) như sau:

STTTrườngTiêu chí xét tuyển
1Đại học Công nghệ TP.HCMXét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp.
2Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCMXét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12.
3Đại học Quốc tế Hồng BàngXét học bạ kết hợp điểm tốt nghiệp; xét điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét điểm cả năm lớp 10, 11, 12.
4Đại học Quốc tế Sài GònXét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12.
5Đại học Văn HiếnXét điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết).
6Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCMXét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
7Đại học Nguyễn Tất ThànhXét tổng điểm trung bình môn học lớp 12; Xét tổng điểm trung bình môn học lớp 12 kết hợp điểm thi tốt nghiệp/đánh giá năng lực; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm xét tốt nghiệp.
8Đại học Công thương TP.HCMXét học bạ 3 năm.
9Đại học Bà Rịa - Vũng TàuXét điểm học bạ 3 môn lớp 12.
10-167 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCMXét tuyển tổng hợp: Kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và học bạ.
17Đại học Luật TP.HCMKết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ.
18Đại học Nông Lâm Thái NguyênXét điểm trung bình năm lớp 12; Xét điểm tổ hợp 3 môn.
19Học viện Ngân hàngXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
20Học viện Báo chí và Tuyên truyềnXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
21Đại học Thương mạiXét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế.
22Học viện Phụ nữXét học bạ THPT.
23Đại học Sư phạm TP.HCMXét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt.
24Đại học Mở TP.HCMXét học bạ 3 năm.
25Đại học Giao thông Vận tảiXét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp.
26Đại học Hoa SenXét tổ hợp 3 môn (lớp 12 và học kỳ 2 lớp 11).
27Đại học Phú YênXét học bạ lớp 12
28Đại học Đồng ThápXét học bạ lớp 12.
29Đại học Văn LangXét học bạ; Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.
30Đại học Duy TânXét kết quả học tập năm lớp 12.
31Đại học Thái Bình DươngXét điểm trung bình 3 năm học; điểm trung bình tổ hợp môn năm lớp 12.
32Đại học Công nghiệp Hà NộiXét điểm 3 năm THPT theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi.
33Đại học Thăng LongXét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu; Xét học bạ lớp 12; Xét điểm trung bình tổ hợp 3 môn trong 3 năm.
34Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCMXét học bạ theo tổ hợp 3 môn; xét điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); xét tổ hợp 3 môn với thí sinh tốt nghiệp từ 2017-2024.
35Đại học Nông - Lâm Bắc GiangXét điểm trung bình tổ hợp 3 môn năm lớp 12.
36Đại học Sư phạm Hà Nội 2Xét học bạ THPT áp dụng với một số ngành.
37Đại học Đà LạtXét học bạ THPT (không áp dụng với các ngành Sư phạm).
38Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiXét học bạ kết hợp với phỏng vấn.
39Đại học Đại NamXét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn.
40Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)Xét học bạ áp dụng với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
41Đại học Tài chính - MarketingXét học bạ 3 năm.
42Đại học CMCXét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn.
43Đại học Hùng VươngXét học bạ lớp 12; xét học bạ lớp 12 kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi năng khiếu.
44Đại học Hồng ĐứcXét học bạ THPT (không áp dụng với ngành Sư phạm); Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.
45Đại học VinhXét tuyển bằng học bạ lớp 12 (áp dụng với một số ngành)

Bên cạnh những trường xét học bạ, một số trường đã thông báo bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển này, như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...

Đầu tháng 11/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.

