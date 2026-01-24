Tuyển sinh 2026: Trường nào vẫn xét học bạ?

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, dù Bộ GD&ĐT chưa công bố quy chế tuyển sinh 2026, song nhiều đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến để thí sinh chuẩn bị.

Trong đó, nhiều trường thông báo vẫn xét tuyển học bạ độc lập, hoặc xét hợp với các yếu tố khác như chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực...

Với xét học bạ độc lập, các trường thường sử dụng điểm trung bình 2-6 học kỳ, từ lớp 10 đến lớp 12; hoặc xét điểm trung bình theo tổ hợp môn.

Tiêu chí xét tuyển học bạ dự kiến của 45 trường đại học (tính đến ngày 24/1) như sau:

STT Trường Tiêu chí xét tuyển 1 Đại học Công nghệ TP.HCM Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp. 2 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12. 3 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Xét học bạ kết hợp điểm tốt nghiệp; xét điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét điểm cả năm lớp 10, 11, 12. 4 Đại học Quốc tế Sài Gòn Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12. 5 Đại học Văn Hiến Xét điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). 6 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. 7 Đại học Nguyễn Tất Thành Xét tổng điểm trung bình môn học lớp 12; Xét tổng điểm trung bình môn học lớp 12 kết hợp điểm thi tốt nghiệp/đánh giá năng lực; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm xét tốt nghiệp. 8 Đại học Công thương TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 9 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Xét điểm học bạ 3 môn lớp 12. 10-16 7 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM Xét tuyển tổng hợp: Kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và học bạ. 17 Đại học Luật TP.HCM Kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ. 18 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xét điểm trung bình năm lớp 12; Xét điểm tổ hợp 3 môn. 19 Học viện Ngân hàng Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 20 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 21 Đại học Thương mại Xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế. 22 Học viện Phụ nữ Xét học bạ THPT. 23 Đại học Sư phạm TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt. 24 Đại học Mở TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 25 Đại học Giao thông Vận tải Xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp. 26 Đại học Hoa Sen Xét tổ hợp 3 môn (lớp 12 và học kỳ 2 lớp 11). 27 Đại học Phú Yên Xét học bạ lớp 12 28 Đại học Đồng Tháp Xét học bạ lớp 12. 29 Đại học Văn Lang Xét học bạ; Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 30 Đại học Duy Tân Xét kết quả học tập năm lớp 12. 31 Đại học Thái Bình Dương Xét điểm trung bình 3 năm học; điểm trung bình tổ hợp môn năm lớp 12. 32 Đại học Công nghiệp Hà Nội Xét điểm 3 năm THPT theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi. 33 Đại học Thăng Long Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu; Xét học bạ lớp 12; Xét điểm trung bình tổ hợp 3 môn trong 3 năm. 34 Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM Xét học bạ theo tổ hợp 3 môn; xét điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); xét tổ hợp 3 môn với thí sinh tốt nghiệp từ 2017-2024. 35 Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Xét điểm trung bình tổ hợp 3 môn năm lớp 12. 36 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xét học bạ THPT áp dụng với một số ngành. 37 Đại học Đà Lạt Xét học bạ THPT (không áp dụng với các ngành Sư phạm). 38 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xét học bạ kết hợp với phỏng vấn. 39 Đại học Đại Nam Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. 40 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Xét học bạ áp dụng với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 41 Đại học Tài chính - Marketing Xét học bạ 3 năm. 42 Đại học CMC Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. 43 Đại học Hùng Vương Xét học bạ lớp 12; xét học bạ lớp 12 kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi năng khiếu. 44 Đại học Hồng Đức Xét học bạ THPT (không áp dụng với ngành Sư phạm); Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 45 Đại học Vinh Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 (áp dụng với một số ngành)

Bên cạnh những trường xét học bạ, một số trường đã thông báo bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển này, như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...

Đầu tháng 11/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.