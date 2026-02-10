Cách tuyển sinh lớp 6 của trường có tỷ lệ chọi 1:14 tại TP.HCM

Tại TP.HCM, một số trường THCS tổ chức khảo sát đầu vào dành cho học sinh tranh suất vào lớp 6. Tỷ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức cao, đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững chắc.

Thí sinh dự thi vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ví dụ, tại trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, nhà trường tổ chức khảo sát hàng năm để chọn 350 học sinh xuất sắc vào lớp 6. Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký lên đến hàng nghìn em, kéo theo mức cạnh tranh rất khốc liệt.

Điển hình là trong năm 2025, Sở GD&ĐT TP.HCM ghi nhận hơn 4.800 thí sinh nộp hồ sơ vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, tỷ lệ chọi đạt mức 1/13,8.

1 chọi 14 là mức chọi vào lớp 6 cao nhất mà trường Trần Đại Nghĩa ghi nhận kể từ năm 2015. Vào năm 2024, tỷ lệ chọi là 1/12, các năm trước dao động ở mức 1/7 hoặc 1/8.

Để giành suất học, học sinh sẽ làm bài khảo sát năng lực trong 90 phút, gồm 2 phần. Phần một là trắc nghiệm với 20 câu, thời gian làm bài là 30 phút. Phần hai là tự luận, thời gian làm bài 60 phút và gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết); khảo sát năng lực toán học và tư duy logic; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Thí sinh trong kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

TP Thủ Đức (cũ) cũng có 3 trường là THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ tổ chức khảo sát đầu vào hàng năm để chọn học sinh nổi bật. Các trường này hiện nằm trên địa bàn phường Bình Trưng, phường Bình Thọ và phường Thủ Đức.

Trong năm 2025 vừa qua, thí sinh có nguyện vọng theo học lớp 6 tại các trường này phải thực hiện bài khảo sát năng lực trong 90 phút, gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận.

Ở phần trắc nghiệm, thí sinh cần hoàn thành 20 câu trắc nghiệm tiếng Anh về hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống.

Trong khi đó, phần tự luận gồm nội dung khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết bằng tiếng Anh), khảo sát năng lực toán học và tư duy logic bằng tiếng Việt, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

Về tỷ lệ chọi, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, trường THCS Hoa Lư có tỷ lệ chọi 1/4,9 (chỉ tiêu 245 nhưng có hơn 1.200 hồ sơ đăng ký), còn trường THCS Trần Quốc Toản 1 và THCS Bình Thọ đều có tỷ lệ chọi 1/3,9.

Thí sinh trong ngày khảo sát vào lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản 1. Ảnh: Thái An.

Phường Tân Hưng cũng có một trường THCS tổ chức khảo sát đầu vào là THCS Nguyễn Hữu Thọ. Kể từ năm 2024, trường này tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực.

Bài khảo sát đầu vào gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Với phần trắc nghiệm, thí sinh cần hoàn thành 20 câu tiếng Anh trong 30 phút, nội dung liên quan hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống.

Với phần tự luận, trong thời gian 60 phút, thí sinh cần thực hiện bài khảo sát năng lực tiếng Anh (đề tiếng Anh), Toán học và tư duy logic (tiếng Việt) và khảo sát năng lực đọc hiểu, làm văn (đề tiếng Việt).

Xã Hóc Môn có một trường THCS duy nhất tổ chức khảo sát đầu vào là THCS Nguyễn An Khương.

Trong năm 2025 vừa qua, học sinh đăng ký vào trường này phải tham gia bài khảo sát trong 90 phút, gồm hai phần. Phần trắc nghiệm kéo dài 30 phút, gồm 20 câu hỏi bằng tiếng Anh nhằm đánh giá hiểu biết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức thường thức.

Phần tự luận có thời gian làm bài 60 phút, gồm ba nội dung. Trong đó, khảo sát năng lực tiếng Anh với các kỹ năng nghe - hiểu, đọc - hiểu và viết, thời gian làm bài 20 phút.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic được thực hiện bằng tiếng Việt trong 20 phút. Nội dung khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn cũng làm bài bằng tiếng Việt, thời gian 20 phút.