IELTS vào đại học: Nhiều trường 'top' quy đổi từ 5.0

Cùng với quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường đại học cộng điểm hoặc ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Hàng loạt trường đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm nay. Trong đó, nhiều trường tiếp tục quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn Tiếng Anh.

Mức quy đổi điểm IELTS năm 2026

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, các trường quy đổi điểm IELTS phổ biến từ mức 5.0. Một số trường quy đổi từ 4.0 IELTS như Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Tất Thành...

Tuy nhiên, mức quy đổi điểm mỗi trường lại khác nhau. Có trường cho phép thí sinh đạt IELTS 6.5 được tính điểm tối đa (10 điểm), trong khi một số trường yêu cầu từ 7.5 đến 8.0 mới đạt mức cao nhất.

Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm IELTS năm 2026 của các trường như sau:

STT Trường Quy đổi điểm IELTS 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0-9.0 1 Đại học Văn Lang 5 6 7 8 9 9,5 10 10 10 2 Đại học Kinh tế Quốc dân





8 8,5 9 9,5 10 10 3 Đại học Mở TP.HCM



7 8 9 10 10 10 10 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền



7 8 9 9,5 10 10 10 5 Đại học Nguyễn Tất Thành

8 8 9 9 9 9,5 9,5 10 6 Đại học Nha Trang



6 7 8 9 10 10 10 7 Đại học Nam Cần Thơ



8,5 9 9,5 10 10 10 10 8 Đại học Yersin Đà Lạt 7 8 9 10 10 10 10 10 10 9 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 7 7,5 8 8,5 9 9,25 9,5 9,75 10 10 Đại học Bách khoa Hà Nội



8,5 9 9,5 10 10 10 10 11 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội



7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 12 Đại học Y Dược (Đại học Huế)





8,5 9 9,5 10 10 10

Cùng với quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường đồng thời cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ này.

Cụ thể, mùa tuyển sinh 2026, Đại học Mở TP.HCM cho biết sẽ cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong đó, IELTS từ 8.5 trở lên được cộng mức tối đa 2 điểm, còn IELTS 8.0 cộng 1,5 điểm, IELTS 7.0-7.5 được cộng 1 điểm, 6.0-6.5 IELTS cộng 0,5 điểm.

Tại Đại học Nguyễn Tất Thành, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có môn Tiếng Anh bằng cách quy đổi sang thang điểm 10, đồng thời được cộng thêm 0,5-2 điểm.

Tương tự, tại Đại học Nam Cần Thơ, thí sinh có IELTS từ 5.0 được ưu tiên xét vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế. Trường sẽ kết hợp với một số tiêu chí khác để xét tuyển.

Nhiều trường thay đổi cách xét tuyển

Đáng chú ý, nhiều trường đại học điều chỉnh cách xét tuyển chứng chỉ IELTS. Đại học Giao thông Vận tải thông báo bỏ quy định cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Thay vào đó, trường chỉ áp dụng cộng điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên, mức cộng cụ thể chưa thông báo.

Học viện Ngân hàng cũng lựa chọn cách tiếp cận tương tự, khi không quy đổi trực tiếp IELTS trong xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, chỉ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

Trong khi đó, Đại học Nha Trang chỉ dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi sang điểm tiếng Anh khi tuyển sinh, không cộng điểm khuyến khích như năm trước.

IELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ảnh: IDP.

Hồi đầu tháng 2, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Trong đó, bộ đưa ra ba dự kiến mới có liên quan đến IELTS.

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT dự kiến giảm mức điểm cộng đối với chứng chỉ IELTS.

Cụ thể, điểm cộng trong xét tuyển bao gồm: Điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế (nhưng không dùng để xét tuyển thẳng); điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có). Tổng điểm cộng tối đa 3/30.

Đáng chú ý, điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) chỉ tối đa 1,5 điểm theo thang điểm 30. Như vậy, thí sinh có IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thay vì tối đa 3 điểm như năm trước.

Thứ hai, các trường được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển. Nguyên tắc là trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 10/30 điểm.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Ví dụ, IELTS 5.0 quy đổi thành 8 điểm, IELTS 5.5 quy đổi thành 8,5 điểm, IELTS 6.0 thành 9 điểm, IELTS 6.5 thành 9,5 điểm, IELTS 7.0 trở lên tương đương 10 điểm.

Thứ ba, Bộ GD&ĐT lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng quy đổi điểm hoặc sử dụng cho điểm thưởng. Việc này chấm dứt tình trạng một thành tích được tính điểm hai lần.

Như vậy, nếu dự thảo quy định được thông qua, một số trường phải điều chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến để phù hợp với quy chế.