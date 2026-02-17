Chi tiết tuyển sinh của đại học lớn nhất phía Nam

Thí sinh đặt mục tiêu thi vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM cần lưu ý phương thức tuyển sinh và những thay đổi trong điều kiện đầu vào của từng trường.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đại học Quốc gia TP.HCM là hệ sinh thái giáo dục đồ sộ với tổng diện tích 643,7 ha. Vận hành theo mô hình đô thị đại học hiện đại, đây là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam. Hiện Đại học Quốc gia TP.HCM có khoảng 30 đơn vị, tạo thành một mạng lưới học thuật chuyên sâu bao gồm: 8 trường đại học thành viên chủ chốt:

Trường ĐH Bách khoa

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường ĐH Quốc tế

Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Trường ĐH Kinh tế - Luật

Trường ĐH An Giang

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

Các đơn vị nghiên cứu và trực thuộc: 1 viện nghiên cứu thành viên (Viện Môi trường và Tài nguyên), Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre cùng 20 đơn vị hỗ trợ đào tạo, khoa học và công nghệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, sức nóng của kỳ tuyển sinh 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ khi các cơ sở giáo dục bắt đầu lộ diện phương án xét tuyển.

Theo ghi nhận, đã có 6 trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức công bố quy chế tuyển sinh dự kiến cho năm 2026.

Trường Đại học Quốc tế đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 cho hơn 40 ngành, chương trình đào tạo. Nhà trường áp dụng hai phương thức xét tuyển, trong đó phương thức xét tuyển tổng hợp chiếm vai trò chủ đạo.

Cụ thể, trường dành 1% chỉ tiêu cho diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phương thức thứ hai là xét tuyển tổng hợp, áp dụng với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc dự kiến tốt nghiệp năm 2026. Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, dựa trên công thức sau:

Về điểm cộng, trường dự kiến áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương được Bộ GD&ĐT công nhận; thí sinh đoạt giải học sinh giỏi các cấp; đoạt giải trong các kỳ thi nghiên cứu khoa học hoặc một số kỳ thi uy tín khác. Tổng mức điểm cộng tối đa và điểm thành phần thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Ngoài phương thức tuyển sinh, trường Đại học Quốc tế còn thông báo ngưỡng điều kiện đầu vào đối với các ngành thuộc chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài như ngoại ngữ đầu vào tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Những thí sinh chưa đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ có thể được trúng tuyển có điều kiện. Sau khi nhập học, sinh viên phải tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức và tự học hoặc tham gia lớp bồi dưỡng do trường mở.

Cùng ngày, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo trong năm 2026, trường dự kiến áp dụng 6 tổ hợp để tuyển 3.200 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025.

6 tổ hợp được nhà trường áp dụng bao gồm A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hoá, Anh), X25 (Toán, Anh, GD Kinh tế & Pháp luật), X26 (Toán, Anh, Tin).

Về phương thức xét tuyển, trường dành 5% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, phần còn lại dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

Thí sinh tham khảo công thức tính điểm xét tuyển theo bảng sau:

Bên cạnh công thức tính điểm, thí sinh cần lưu ý một số nội dung sau:

Thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp: 100 điểm.

Điểm ĐGNL quy đổi = Điểm bài thi ĐGNL x 100/1.200

Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp * 100/30.

Điểm Học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp * 100/30. Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12.

Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫 1 , 𝞫 2 ; 𝞫 3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc đại học theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất.

Trước đó, vào ngày 14/2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo dự kiến tuyển 5.045 chỉ tiêu cho 39 ngành, nhóm ngành thuộc 8 lĩnh vực đào tạo.

Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến triển khai 3 phương thức sau:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chỉ áp dụng với các chương trình đào tạo theo đề án như chương trình tiên tiến, chương trình tăng cường tiếng Anh.

Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 theo ngành, nhóm ngành với điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, công thức tính điểm được Đại học Khoa học Tự nhiên công bố như sau:

Theo phương án dự kiến, tất cả điểm tổ hợp từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ được chuẩn hóa về thang điểm 30 khi áp dụng vào công thức kết hợp. Điểm trúng tuyển sau đó được chuẩn hóa và công bố ở mức điểm 100.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng dự kiến tuyển sinh năm 2026 với hai hình thức xét tuyển. Cụ thể, phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Phương thức 2 là xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều thành phần điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển gồm: 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT, 47,5% điểm đánh giá năng lực (ĐGNL), 5% điểm học bạ, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển được quy đổi trên thang 100, tối đa 100 điểm.

Thí sinh lưu ý điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên. Riêng ngành Thiết kế vi mạch có điều kiện cao hơn khi yêu cầu tổng điểm ba môn thuộc top 25% thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc, trong đó điểm Toán phải nằm trong top 20%.

Trong khi đó, với điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, trường dự kiến mức điểm sàn là 600/1.200. Thí sinh đăng ký vào ngành Thiết kế vi mạch cũng phải đáp ứng điều kiện tương tự về thứ hạng điểm như nhóm xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế, trường yêu cầu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Chứng chỉ A-Level đạt từ mức B trở lên ở mỗi môn;

Bằng Tú tài quốc tế (IB) đạt tối thiểu 30 điểm;

Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

Đồng thời, thí sinh phải có điểm SAT từ 1.200/1.600 (mỗi phần thi tối thiểu 600 điểm) hoặc ACT từ 25 điểm trở lên, hoặc đạt tối thiểu 600 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe dự kiến triển khai áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm xét tuyển của phương thức này được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) × b + Điểm học bạ trung học phổ thông (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó:

Các hệ số a, b, c dự kiến lần lượt là: Tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%;

Điểm THPT và điểm HB được tính theo tổ hợp môn xét tuyển

Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ [IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 79, TOEFL ITP ≥ 550, TOEIC (Nghe, đọc ≥ 671, Nói, viết ≥ 271), VSTEP Bậc 4]; và/hoặc có kết quả kỳ thi SAT từ 1280 điểm trở lên; và/hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường trung học phổ thông thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng, phương thức xét tuyển tổng hợp được nhà trường sử dụng các tiêu chí sau: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Công thức tính tổng quát được nhà trường công bố như sau:

Về điểm cộng, nhà trường áp dụng chính sách điểm cộng đối với thí sinh có thành tích nổi bật trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ và sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo nguyên tắc chung, tổng điểm cộng từ các thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. Trong mỗi nhóm thành tích, thí sinh chỉ được tính một mức điểm cao nhất, cụ thể như sau:

Nhóm 1 gồm thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 (chỉ áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026), được cộng tối đa 3 điểm.

gồm thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 (chỉ áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026), được cộng tối đa 3 điểm. Nhóm 2 áp dụng với thí sinh có thành tích trong quá trình học tập như đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố; mức cộng tối đa là 4 điểm.

áp dụng với thí sinh có thành tích trong quá trình học tập như đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố; mức cộng tối đa là 4 điểm. Nhóm 3 dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; mức điểm cộng tối đa là 3 điểm.