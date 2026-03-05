Niêm phong 7 phòng học, gần 250 học sinh ở Huế phải học nhờ

Gần 250 học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP Huế phải tạm thời chuyển địa điểm học do 7 phòng học bị mối mọt làm hư hại hệ mái gỗ, không đảm bảo an toàn.

Dãy phòng học ở trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị niêm phong để chờ tu sửa do phần mái bị mối mọt gây hư hại.

Lãnh đạo trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP Huế, vừa quyết định tạm dừng sử dụng và tiến hành niêm phong một dãy nhà cấp 4 sau khi phát hiện nhiều hạng mục kỹ thuật có dấu hiệu xuống cấp nguy hiểm. Dãy nhà bị niêm phong gồm 7 phòng học và 2 phòng chức năng.

Sau khi niêm phong, khoảng 250 học sinh của 5 lớp khối 2 và 2 lớp khối 3 được bố trí học tạm tại Đại học Y Dược Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Theo đại diện nhà trường, phần mái là hạng mục xuống cấp nặng nhất. Hệ khung gỗ gồm xà gồ, rui mè bị mối mọt xâm hại trong thời gian dài, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục tổ chức dạy học.

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ninh, cho biết trước Tết Nguyên đán, nhà trường phát hiện nhiều cấu kiện gỗ trên mái của dãy 7 phòng học bị mối mọt xâm hại nghiêm trọng. Sau khi mời đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, trường đã báo cáo UBND phường Thuận Hóa và xin tạm ngưng hoạt động dạy học tại khu phòng này để đảm bảo an toàn.

“Phần mái nhà bị mối ăn hư hại. Khi trường báo cáo, phường Thuận Hóa đã liên hệ với các đơn vị gần nhất để mượn cơ sở của Đại học Y Dược Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, bố trí 7 phòng học cho học sinh nên việc học không bị gián đoạn. Phường đang chuẩn bị cấp kinh phí để sửa chữa”, bà Trang cho biết.

Hiện, dãy phòng học xuống cấp đã được cơ quan chức năng niêm phong, chờ phương án khắc phục. UBND phường Thuận Hóa đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn khảo sát, xây dựng kế hoạch tu sửa, sớm ổn định cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học.