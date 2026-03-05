Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Niêm phong 7 phòng học, gần 250 học sinh ở Huế phải học nhờ

  • Thứ năm, 5/3/2026 14:34 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Gần 250 học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP Huế phải tạm thời chuyển địa điểm học do 7 phòng học bị mối mọt làm hư hại hệ mái gỗ, không đảm bảo an toàn.

hoc sinh anh 1

Dãy phòng học ở trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị niêm phong để chờ tu sửa do phần mái bị mối mọt gây hư hại.

Lãnh đạo trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP Huế, vừa quyết định tạm dừng sử dụng và tiến hành niêm phong một dãy nhà cấp 4 sau khi phát hiện nhiều hạng mục kỹ thuật có dấu hiệu xuống cấp nguy hiểm. Dãy nhà bị niêm phong gồm 7 phòng học và 2 phòng chức năng.

Sau khi niêm phong, khoảng 250 học sinh của 5 lớp khối 2 và 2 lớp khối 3 được bố trí học tạm tại Đại học Y Dược Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Theo đại diện nhà trường, phần mái là hạng mục xuống cấp nặng nhất. Hệ khung gỗ gồm xà gồ, rui mè bị mối mọt xâm hại trong thời gian dài, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục tổ chức dạy học.

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ninh, cho biết trước Tết Nguyên đán, nhà trường phát hiện nhiều cấu kiện gỗ trên mái của dãy 7 phòng học bị mối mọt xâm hại nghiêm trọng. Sau khi mời đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, trường đã báo cáo UBND phường Thuận Hóa và xin tạm ngưng hoạt động dạy học tại khu phòng này để đảm bảo an toàn.

“Phần mái nhà bị mối ăn hư hại. Khi trường báo cáo, phường Thuận Hóa đã liên hệ với các đơn vị gần nhất để mượn cơ sở của Đại học Y Dược Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, bố trí 7 phòng học cho học sinh nên việc học không bị gián đoạn. Phường đang chuẩn bị cấp kinh phí để sửa chữa”, bà Trang cho biết.

Hiện, dãy phòng học xuống cấp đã được cơ quan chức năng niêm phong, chờ phương án khắc phục. UBND phường Thuận Hóa đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn khảo sát, xây dựng kế hoạch tu sửa, sớm ổn định cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học.

Sách về nghề giáo

Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:

Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.

Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.

Hàng loạt tin vui với giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần là những quy định mới được Bộ GD&ĐT ban hành.

13 giờ trước

https://vov.vn/xa-hoi/niem-phong-7-phong-hoc-xuong-cap-gan-250-hoc-sinh-o-hue-phai-hoc-nho-post1273174.vov

Lê Hiếu / VOV Miền Trung

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

học sinh Thừa Thiên Huế Học sinh phòng học niêm phong hư hại

    Đọc tiếp

    Nganh Y khoa xet tuyen mon Ngu van, Tin hoc hinh anh

    Ngành Y khoa xét tuyển môn Ngữ văn, Tin học

    14 giờ trước 12:38 5/3/2026

    0

    Bên cạnh tổ hợp truyền thống B00, nhiều trường đại học đào tạo ngành Y khoa sử dụng những tổ hợp có môn Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật để xét tuyển.

    Cay cau 'thach thuc' moi gioi han vat ly hinh anh

    Cây cầu 'thách thức' mọi giới hạn vật lý

    17 giờ trước 10:01 5/3/2026

    0

    Với chi phí xây dựng lên tới 8,5 tỷ USD, cây cầu dài nhất thế giới sử dụng hàng trăm nghìn tấn thép và được chống đỡ bởi tổng cộng 11.500 trụ bê tông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý