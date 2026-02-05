Vụ nghi thịt bẩn tuồn vào trường học: Sở ATTP TP.HCM lên tiếng

Sở ATTP TP.HCM cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin Công ty Sago Food bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Ngày 4/2, Sở ATTP TP.HCM đã có văn bản phản hồi đến báo chí liên quan đến những thông tin Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nguyên liệu thực phẩm dùng trong các suất ăn cung cấp cho trường học không bảo đảm an toàn, làm dấy lên lo ngại trong phụ huynh. Trên cơ sở đó, sở đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, xác minh các nội dung thông tin được đăng tải.

Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng.

Liên quan đến phản ánh về việc sử dụng thực phẩm bị nghi quá hạn sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, Sở An toàn thực phẩm dẫn quy định của Luật An toàn thực phẩm, trong đó nghiêm cấm hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. Sở nhận định các tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Với câu hỏi về trách nhiệm trong trường hợp Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng thực tế có hành vi sử dụng thực phẩm quá hạn, Sở An toàn thực phẩm dẫn quy định tại Luật An toàn thực phẩm, trong đó xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các đơn vị này phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm do mình cung cấp.

Trên cơ sở đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy có đủ căn cứ xác định Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng sử dụng nguyên liệu thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, Sở An toàn thực phẩm cho biết hàng năm, đơn vị đều phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trong trường học.

Phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng phải đem cơm trưa đến trường cho con sau sự việc. Ảnh: Anh Nhàn.

Riêng trong năm 2025, sở đã kiểm tra 573 bếp ăn tập thể, căn tin và dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, cùng 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra của UBND xã, phường, đặc khu đã kiểm tra 2.396 bếp ăn tập thể, căn tin và dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, phát hiện 45 trường hợp vi phạm. Trong số này, 8 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 62 triệu đồng, các trường hợp còn lại được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục tồn tại.

Qua công tác kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như việc khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến, trang bị bảo hộ lao động, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, phòng chống côn trùng, quản lý rác thải, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, cũng như hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.