5 trường cao đẳng được công nhận trường chất lượng cao

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao cho 5 trường cao đẳng.

Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Ảnh: FBNT.

Năm trường cao đẳng được công nhận trường chất lượng cao bao gồm: Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Y tế Thái Bình, Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Các trường được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ ngày 2/2, sau khi đáp ứng các tiêu chí và quy trình đánh giá theo thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo đó, các trường phải đáp ứng tiêu chí về quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hành động để khắc phục những điểm tồn tại, duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian được công nhận.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thành lập năm 1906, tiền thân là trường Cơ khí Á Châu, trụ sở tại TP.HCM. Hiện nay, trường đào tạo trình độ cao đẳng các ngành, nghề Kỹ thuật công nghệ cơ khí, Điện, Điện tử, Nhiệt - lạnh, Ôtô, Công nghệ thông tin và Kinh tế.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 thành lập năm 1986, trụ sở tại Đồng Nai. Trường đào tạo theo chuẩn quốc tế các nghề: Chế tạo Cơ khí, Hàn, Cắt gọt kim loại CNC, Cơ khí Xây dựng, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật lắp điện và Điều khiển.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập năm 1998, trực thuộc UBND TP.HCM. Hiện tại, trường tổ chức đào tạo 23 ngành nghề trình độ cao đẳng, 25 nghề trình độ trung cấp và 15 nghề trình độ sơ cấp, gồm các lĩnh vực: Điện, Điện tử, Điện lạnh, Tự động hóa, Cơ khí, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Chế biến thực phẩm, Kỹ thuật chế biến món ăn, Logistics, Quản trị nhà hàng khách sạn, Ngoại ngữ…

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thành lập năm 1960, trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. Trường đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp, các ngành gồm Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thành lập năm 1899, tiền thân là trường Kỹ nghệ thực hành Huế, trụ sở tại TP Huế. Hiện, trường đào tạo nhiều ngành nghề ở các lĩnh vực, bao gồm: Kinh tế - Dịch vụ, Công nghệ thông tin, Cơ khí - Ôtô, Điện - Điện tử - Điện lạnh, Xây dựng - Môi trường - Thực phẩm.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Bộ GD&ĐT định hướng xây dựng đề án trường cao đẳng chất lượng cao và trường cao đẳng đạt chuẩn quốc tế.

Đề án bảo đảm phù hợp với công tác sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp của các địa phương; các ngành, nghề đào tạo bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề án cũng đề xuất các nhóm giải pháp chính sách như đầu tư cho đội ngũ nhà giáo và người học; cơ chế tự chủ; quản lý, sử dụng tài sản công…