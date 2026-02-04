Bộ GD&ĐT không công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT như mọi năm.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hà, với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cấu trúc, nội dung, mức độ phân hóa của đề thi giữ ổn định như năm trước. Vì vậy, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi tham khảo trong năm nay.

"Quan điểm là cái gì đổi mới, thay đổi thì mới có minh họa. Còn nếu vẫn như cũ, học sinh vẫn học tập bình thường, theo định hướng từ năm trước”, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nói.

Như vậy, cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Đề thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, gồm hai phần là Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Thí sinh làm bài trong 120 phút.

Các môn còn lại thi trắc nghiệm, môn Toán thi trong 90 phút, các môn học khác 50 phút. Tổng điểm tối đa toàn bài thi trắc nghiệm là 10. Các câu hỏi trong bài thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, cụ thể:

Phần I gồm các câu hỏi với 4 phương án, yêu cầu thí sinh chọn một đáp án đúng. Thí sinh được 0,25 điểm nếu làm đúng mỗi câu.

Phần II gồm các câu hỏi chọn đáp án đúng/sai. Chọn chính xác, thí sinh sẽ được 0,1 điểm một câu, 0,25 điểm nếu đúng hai câu, 0,5 và 1 điểm nếu làm đúng 3 và 4 câu.

Phần III gồm các câu dạng trả lời ngắn, yêu cầu thí sinh tô chọn đáp án. Với môn Toán, mỗi câu đúng, thí sinh được 0,5 điểm, các môn khác là 0,25 điểm.

Học sinh, phụ huynh có thể tham khảo đề minh họa 17 môn thi tốt nghiệp THPT năm trước như sau (click vào tên môn để xem):

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với năm ngoái. Học sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em được chọn hai trong các môn của chương trình giáo dục phổ thông, gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Thí sinh lưu ý năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp sẽ tổ chức thi hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, những thí sinh tự do từng học chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thi chương trình mới.