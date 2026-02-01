Thi tốt nghiệp 2026: Những lưu ý không thể bỏ qua

Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều đổi mới như thời gian tổ chức sớm hơn, điều chỉnh về quy trình, giấy tờ và tổ chức.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với năm ngoái.

Theo Bộ GD&ĐT, đẩy kỳ thi lên sớm hơn giúp học sinh, thầy cô ý thức nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, giải quyết nội dung trong năm học, đồng thời thuận lợi hơn cho việc tuyển sinh đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song dự kiến có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Cụ thể, thí sinh sẽ làm bốn bài thi, gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Việc giữ nguyên số lượng và hình thức môn thi được đánh giá là phù hợp, giúp hạn chế xáo trộn đối với học sinh lớp 12.

Thí sinh lưu ý năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp sẽ tổ chức thi hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, những thí sinh tự do từng học chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thi chương trình mới.

Ngoài ra, một số điều chỉnh dự kiến về quy trình, giấy tờ và tổ chức bao gồm:

Bộ GD&ĐT sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là "giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “giấy chứng nhận kết quả thi”. Hai loại giấy này do trường THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh, quy định tất cả bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được tổ chức đối thoại với người chấm trước đó. Dự kiến bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của lãnh đạo Ban Phúc khảo.

Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 1,16 triệu thí sinh tham dự. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,2%. Trong đó, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng 7,6 triệu nguyện vọng.