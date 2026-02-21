PGS.TS Nguyễn Thanh Khuyến qua đời

Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sài Gòn, nguyên Phó trưởng khoa Hóa học, nguyên Trưởng bộ môn Hóa Phân tích của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM từ trần, thượng thọ 98 tuổi.

PGS Nguyễn Thanh Khuyến từng công tác tại trường Cao đẳng Khoa học (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM). Ảnh: USHCM.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa phát đi thông báo về việc PGS.TS, NGƯT Nguyễn Thanh Khuyến, nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sài Gòn (tiền thân của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM hiện nay), nguyên Phó trưởng khoa Hóa học, nguyên Trưởng bộ môn Hóa Phân tích của trường, đã từ trần vào ngày 21/2/2026, thượng thọ 98 tuổi

Gia đình PGS Nguyễn Thanh Khuyến cho biết lễ nhập quan được tổ chức vào 18h ngày 21/2 và lễ động quan được tổ chức vào lúc 6h ngày 25/2. Sau đó, linh cữu của PGS sẽ được hoả táng tại Trung tâm Hoả táng Đa Phước - Bình Chánh (TP.HCM).

Theo Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, PGS Nguyễn Thanh Khuyến là một trong những giảng viên đầu tiên tham gia giảng dạy tại ban Hóa học, Khoa học Đại học Đường Sài Gòn từ năm 1954 - thời điểm đơn vị này vừa được thành lập.

PGS Nguyễn Thanh Khuyến từ trần vào ngày 21/2/2026. Ảnh: USHCM.

Hơn 65 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, PGS Nguyễn Thanh Khuyến được nhiều thế hệ học trò và đồng nghiệp kính trọng, gọi bằng cái tên trìu mến “thầy của những người thầy” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho ngành Hóa học.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) tiền thân là trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện Đại học Đông Dương, được thành lập năm 1941.

Đến năm 1953, trường được đổi tên thành Đại học Khoa học, còn gọi là Khoa học Đại học Đường Sài Gòn. Bốn năm sau, vào năm 1957, đơn vị được đổi tên thành Đại học Khoa học Sài Gòn.

Năm 1977, trường được hợp nhất với trường Đại học Văn khoa để thành lập trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học sau năm 1975.

Đến ngày 30/3/1996, lĩnh vực đào tạo khoa học tự nhiên được tách ra để thành lập Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, chính thức trở thành đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM và hoạt động cho đến ngày nay.