7 dấu hiệu cho thấy bạn đang nuôi dạy con cái tốt

Trẻ cảm thấy an toàn khi bộc lộ cảm xúc: Những cơn khóc nức nở vì cây bút sáp bị gãy có thể khiến người lớn khó hiểu, nhưng nếu trẻ thoải mái thể hiện cảm xúc trước cha mẹ, đó lại là tín hiệu tích cực. Theo trang Artful Parent, trẻ tìm đến cha mẹ khi buồn bã hay thất vọng cho thấy gia đình đã trở thành vùng an toàn để chúng bộc lộ mọi cảm xúc mà không sợ việc bị phán xét.

Con tìm đến bạn khi gặp vấn đề: Khi trẻ sẵn sàng kể về lỗi lầm, nỗi sợ hãi hoặc những rắc rối ở trường, điều đó phản ánh rằng niềm tin của con đã được xây dựng. Niềm tin này thường hình thành khi cha mẹ phản ứng bằng sự lắng nghe và thấu hiểu, thay vì phán xét ngay lập tức.

Con có quan điểm riêng và không ngại bày tỏ: Những câu hỏi như “Tại sao?”, “Như vậy có công bằng không?” hay “Con làm cách khác được không?” có thể khiến cha mẹ mệt mỏi, nhưng lại là dấu hiệu của sự tự tin, độc lập ở trẻ. Thực tế, trẻ thường chỉ dám lên tiếng khi chúng biết suy nghĩ của mình được tôn trọng. Nếu bố mẹ người luôn áp đặt mọi thứ, họ sẽ không bao giờ nghe thấy con bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Con thể hiện sự đồng cảm với người khác: Hãy quan sát con bạn ở sân chơi. Chúng có nhận ra một đứa trẻ khác đang buồn không? Có chia sẻ đồ ăn vặt mà không cần nhắc nhở không? Có rủ đứa trẻ đang đứng một mình tham gia cùng không? Nếu tất cả câu trả lời là có, tức là chúng đang được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao sự cảm thông và lòng tốt.

Con dám thử điều mới dù có chút sợ hãi: Khi cha mẹ khuyến khích con thử nghiệm và coi sai sót là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi, trẻ sẽ dần hình thành tâm lý tích cực trước thất bại. Nhờ vậy, các em sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn trải nghiệm những điều mới thay vì né tránh thử thách.

Con biết tự chơi và tự tạo niềm vui: Thay vì luôn cần người lớn ở bên để giải trí hoặc phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, trẻ có thể tự tìm thấy niềm vui trong những hoạt động đơn giản như đọc sách, vẽ tranh, lắp ghép đồ chơi hay tưởng tượng ra những câu chuyện của riêng mình. Khả năng này không tự nhiên mà có. Nó thường hình thành khi cha mẹ tạo điều kiện để con có khoảng thời gian riêng, không bị lấp đầy bởi lịch học hay các hoạt động được sắp đặt sẵn.

Con có ranh giới cá nhân lành mạnh: Điều này thể hiện qua việc trẻ dám nói “không” khi cảm thấy không thoải mái, biết lên tiếng khi ai đó vượt quá giới hạn và hiểu rằng mình có quyền cần không gian riêng. Đây thường là kết quả của việc cha mẹ tôn trọng cảm xúc và ranh giới của con ngay từ nhỏ, khiến trẻ dần hiểu rằng cảm xúc và giới hạn của bản thân là điều đáng được lắng nghe.

