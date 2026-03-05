Lý do Dubai là 'thiên đường' của giới kinh doanh, khởi nghiệp

Dubai đã trở thành thỏi nam châm thu hút các startup trên toàn thế giới nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi, vị trí chiến lược và sự hỗ trợ của chính phủ đối với đổi mới sáng tạo.

Dubai trở thành điểm đến lý tưởng cho doanh nhân toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Từng chỉ là một trạm giao thương nhỏ bên rìa sa mạc, Dubai đã vươn mình trở thành một trong những trung tâm thu hút doanh nhân mạnh mẽ nhất thế giới.

Nhờ chính sách thuế thân thiện, hạ tầng đẳng cấp quốc tế và vị trí chiến lược kết nối Đông - Tây, thành phố này đang là bệ phóng cho các nhà khởi nghiệp đầy tham vọng, muốn mở rộng quy mô toàn cầu và tiếp cận thị trường MEASA (Trung Đông, châu Phi, Nam Á).

Hạ tầng hiện đại và vị trí chiến lược

Theo Dubai Business Daily, Dubai được công nhận là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây nhờ sở hữu vị trí chiến lược trên bờ biển Đông Nam vịnh Ba Tư. Từ xưa tới nay, nơi này vẫn luôn là nơi hoạt động giao thương phát triển mạnh mẽ.

Sân bay quốc tế Dubai thuộc nhóm nhộn nhịp nhất thế giới, tạo điều kiện cho việc di chuyển toàn cầu nhanh chóng, trong khi cảng Jebel Ali kết nối doanh nghiệp với mạng lưới thương mại quốc tế, trở thành lựa chọn chiến lược cho các startup hướng tới mở rộng toàn cầu.

Hạ tầng của Dubai bao gồm các công viên công nghệ, không gian triển lãm và hệ thống viễn thông tiên tiến, lý tưởng cho các công ty muốn xây dựng vị thế vững chắc tại một thị trường năng động. Sự kiện Expo 2020 Dubai từng là minh chứng cho năng lực tổ chức và tầm nhìn quốc tế của thành phố trong việc hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu.

Dubai còn nổi bật với chất lượng sống cao, mức độ an toàn tốt và cộng đồng đa văn hóa. Hệ thống tiện ích hiện đại cùng môi trường quốc tế giúp thành phố thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu - yếu tố then chốt với các startup muốn xây dựng đội ngũ mạnh.

Sự cởi mở với lao động và nhà đầu tư nước ngoài tạo nên một cộng đồng kinh doanh năng động, giàu tính sáng tạo. Các chương trình thị thực dài hạn dành cho doanh nhân và nhà đầu tư, trong đó có thị thực startup, mang lại sự ổn định cư trú, giúp họ yên tâm phát triển sự nghiệp tại đây.

“Thỏi nam châm” hút doanh nhân toàn cầu

Dubai đã xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với nhà đầu tư ngoại bằng cách cho phép sở hữu 100% vốn nước ngoài tại hầu hết lĩnh vực mà không cần người bảo lãnh địa phương. Đây là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng startup quốc tế đổ về Dubai.

Bên cạnh đó, với hệ thống hơn 30 đặc khu kinh tế (Free Zones) chuyên biệt cho công nghệ, y tế và truyền thông, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, quyền sở hữu trọn vẹn và quy trình vận hành cực kỳ tinh gọn.

Các tổ chức như Dubai Future Foundation và Dubai Startup Hub đóng vai trò là "bà đỡ" cho các công ty giai đoạn đầu thông qua các hoạt động cố vấn chuyên sâu, kết nối mạng lưới và cung cấp nguồn vốn thực tế.

Toàn cảnh khu trung tâm Dubai. Ảnh: Reuters.

Một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ không thể thiếu dòng vốn lưu thông, và Dubai đã thành công trong việc kết nối các nguồn lực tài chính công - tư. Thành phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và các chương trình tăng tốc như Dubai Angel Investors và DIFC FinTech Hive, cung cấp vốn và hỗ trợ cho startup để đổi lấy cổ phần.

Hoạt động gọi vốn tại Dubai được thúc đẩy bởi các sáng kiến do chính phủ hậu thuẫn và các nhà đầu tư tư nhân quan tâm đến tiềm năng của khu vực.

Thông qua các chương trình như Dubai Silicon Oasis và nhiều khoản tài trợ khác, chính phủ đã thành lập các quỹ chuyên hỗ trợ startup công nghệ và doanh nghiệp tập trung vào phát triển bền vững. Sự hỗ trợ tích cực này cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, ưu đãi thuế, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính dễ dàng và thủ tục hành chính tinh gọn tạo điều kiện để doanh nghiệp non trẻ ổn định và mở rộng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Tổng hòa các yếu tố từ chính sách thông thoáng, hệ sinh thái vốn đa dạng, hạ tầng hiện đại đến định hướng công nghệ rõ ràng đã đưa Dubai trở thành điểm đến hàng đầu của startup toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Reuters, những lời mời gọi hấp dẫn phải khựng lại khi mới đây, Iran nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm trên khắp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các cuộc không kích trả đũa của Iran trên khắp vùng Vịnh đã tấn công vào những lĩnh vực then chốt của Dubai, từ sân bay, khách sạn đến cảng biển. Không chỉ gây thiệt hại vật chất, các đòn tấn công còn làm lung lay nền tảng tâm lý của một thành phố đã mất 4 thập kỷ xây dựng hình ảnh là một trong những nơi đáng tin cậy nhất thế giới để kinh doanh giữa một khu vực đầy bất ổn.