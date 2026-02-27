Cây cầu 'điên rồ' nhất thế giới

Cầu Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu (tây nam Trung Quốc) - công trình treo lơ lửng ở độ cao 625 mét, hiện giữ kỷ lục cầu cao nhất thế giới. Không chỉ gây choáng ngợp bởi chiều cao, cầu Hoa Giang còn sở hữu nhịp dài 1.420 m bắc ngang hẻm núi cùng tên. Điểm "điên rồ" nhất của siêu dự án này chính là việc trải dài qua địa hình vực sâu hiểm trở mà gần như không có trụ chống trung gian, tạo nên một dải lụa thép vắt vẻo giữa mây ngàn. Công trình mới vượt qua kỷ lục trước đó của cầu Bắc Bàn Giang, xây dựng năm 2016, cao 452 m so với sông Bắc. Ảnh: SCMP.

Kỳ tích này có được nhờ thiết kế cầu treo: Những dây cáp chính được kéo qua các trụ tháp cao rồi cố định chắc chắn xuống nền đất ở hai đầu cầu. Từ các dây cáp này, hệ dây treo thẳng đứng sẽ đỡ toàn bộ mặt cầu. Nhờ vậy, cây cầu tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung nhưng thực tế vẫn được giữ vững nhờ sự phân bổ lực hợp lý theo nguyên lý vật lý. Ảnh: Glabb.

Trong quá trình xây dựng, dự án ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến, từ vận hành hỗ trợ bằng vệ tinh đến thi công trên cao bằng drone. Đội ngũ kỹ sư đạt độ chính xác đến từng milimet ở độ cao 600 m chỉ trong ba năm. Để giải quyết thách thức từ nhịp chính dài 1.420 m, đội ngũ kỹ thuật đã tiên phong sử dụng gối đỡ cáp bằng công nghệ rèn và hàn, giúp giảm trọng lượng mỗi gối đỡ xuống còn 41,3 tấn nhưng tăng cường độ chịu nén lên 44%. Ảnh: Xinhua.

Gió là thách thức lớn nhất trong quá trình thi công, buộc các nhà thầu phải sử dụng tấm chắn gió và bản ổn định để biến dòng khí nhiễu loạn thành lực cân bằng. Công trình còn áp dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ bê tông nhằm đảm bảo độ bền kết cấu, đồng thời tích hợp các bó cáp thông minh để giám sát tình trạng cầu theo thời gian thực. Ảnh: VCG.

Các dây cáp treo khổng lồ được bọc nhiều lớp bảo vệ và xử lý bằng công nghệ chống cháy, chống ăn mòn tiên tiến. Hệ thống này được cho là có thể chịu được nhiệt độ lên tới 1.100 độ C trong suốt 1 giờ mà không bị hư hại. Ngoài ra, đội ngũ xây dựng đã sử dụng đá dolomite khai thác tại địa phương, nghiền thành bột để thay thế tro bay khan hiếm, qua đó tiết kiệm khoảng 5 triệu nhân dân tệ. Ảnh: VCG.

Sự ra đời của những siêu cầu này gắn với địa hình hiểm trở của Quý Châu và chiến lược mở rộng cao tốc từ thập niên 1990 nhằm thúc đẩy tăng trưởng và liên kết quốc gia. Tính đến năm 2023, Trung Quốc có gần 183.600 km đường cao tốc, trong đó các cây cầu đóng vai trò then chốt trong việc tăng tốc kết nối giữa các vùng xa xôi. Ảnh: VCG.

Cầu Hoa Giang là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Lục Chi - An Long, kéo dài 2.890 m bắc qua hẻm núi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất". Nhờ có cây cầu, thời gian di chuyển qua hẻm núi được rút ngắn đáng kể từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút. Ảnh: VCG.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế cho khu vực, thay vì chỉ phục vụ mục đích giao thông. Du khách có thể đi thang máy tham quan cao 207 m, lên đến đỉnh trong 1 phút, sau đó thưởng thức cà phê ngắm cảnh tại một quán nằm ở độ cao 800 m so với mặt sông. Cầu còn có sảnh quan sát bằng kính rộng 1.000 m2, nhìn thẳng xuống dòng sông từ độ cao hơn 600 m, cùng các hoạt động mạo hiểm như đi thăng bằng trên không, nhảy bungee và nhảy dù tầm thấp. Ảnh: VCG.

