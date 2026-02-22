6 mẹo giúp trẻ bắt nhịp với việc học sau Tết

Từng bước khôi phục nề nếp sinh hoạt: Nghỉ Tết thường đi kèm lịch sinh hoạt thoải mái, giờ đi ngủ muộn và ăn uống thất thường. Theo trang Mindfulstl, việc từng bước khôi phục nề nếp học tập sẽ giúp trẻ dễ thích nghi hơn và giảm sự chống đối. Chẳng hạn, cha mẹ có thể cho trẻ đi ngủ sớm khoảng 15 phút để phù hợp với giờ học. Song song đó, việc duy trì giờ ăn chính và ăn nhẹ đều đặn cũng giúp trẻ sớm quay về lịch sinh hoạt cũ.

Tạo tâm thế tích cực: Một tinh thần tích cực sẽ giúp trẻ giảm lo lắng và tăng sự háo hức khi quay lại trường. Cha mẹ có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, khơi gợi những điều con mong chờ, như gặp bạn bè, học môn học mới hay tham gia hoạt động ngoại khóa.

Giải tỏa tâm lý: Quay lại trường sau kỳ nghỉ dài thường đi kèm không ít lo lắng, nhất là với trẻ nhỏ. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động giúp con giải tỏa tâm lý bằng những cuộc trò chuyện cởi mở, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con. Việc tập dượt trước các tình huống ở trường cũng là cách hiệu quả để giảm bớt áp lực trong ngày đầu tiên.

Cùng con chuẩn bị đồ dùng học tập: Cha mẹ có thể dành thời gian cùng con mua sắm, lựa chọn những cuốn sách hoặc đồ dùng học tập như món quà đầu năm mới. Việc được chủ động lựa chọn, sắp xếp sẽ giúp trẻ cảm thấy mình được trao quyền, từ đó thêm hào hứng và chủ động hơn khi đến trường.

Thảo luận mục tiêu năm mới: Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cởi mở không chỉ giúp con định hình lại kế hoạch học tập sau thời gian nghỉ ngơi, mà còn tạo động lực và cảm giác được đồng hành. Khi cha mẹ cùng con đặt ra các mục tiêu cụ thể cho năm mới, như cải thiện kết quả một môn học, rèn thói quen tự giác, trẻ sẽ dễ dàng lấy lại nề nếp và quyết tâm thực hiện.

Làm mới góc học tập: Chỉ cần sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng, lau dọn không gian học, bổ sung vài vật dụng cần thiết hoặc thay đổi cách bày trí quen thuộc cũng đủ tạo cảm giác khởi đầu mới, giúp trẻ hứng thú hơn khi ngồi vào bàn. Quan trọng hơn, trong quá trình cùng con sắp xếp góc học tập, cha mẹ nên trao đổi, trò chuyện để giúp trẻ ý thức được kỳ nghỉ đã khép lại, năm học sẽ tiếp tục với những mục tiêu mới.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.