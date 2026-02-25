Theo Times of India, với độ sâu khoảng 4 km tính từ mặt đất - gần gấp đôi hẻm núi Grand Canyon - Mponeng (Nam Phi) hiện là mỏ vàng sâu nhất thế giới. Ban đầu, mỏ do AngloGold Ashanti vận hành, nhưng đã được tiếp quản bởi Harmony Gold vào năm 2020.

Mỏ có hơn 380 km đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York (Mỹ). Để xuống đến đáy không phải là điều đơn giản, vì mất khoảng 2-3 giờ bằng hệ thống thang máy cao nhất thế giới, di chuyển với tốc độ lên tới 64 km/h.

Mỗi sáng, gần 4.000 thợ mỏ chen vào các thang máy có sức chứa tới 120 người để bắt đầu hành trình xuống lòng đất. Chỉ riêng chặng đầu tiên đã sâu hơn 1,6 km với tốc độ di chuyển tối đa khoảng 800 mét mỗi phút. Sau đó, họ tiếp tục đổi thang máy, rồi đi bộ hoặc lái xe qua các đường hầm để tới điểm khai thác. Ở những tầng sâu nhất, họ ở gần lõi Trái đất hơn so với phần lớn nhân loại.

Càng xuống sâu trong lòng đất, nhiệt độ càng tăng. Nhiệt ở các đường hầm sâu có thể lên tới 66 độ C. Để kiểm soát sức nóng, các kỹ sư phải bơm xuống hỗn hợp băng sệt trộn muối, sau đó dùng quạt thổi không khí qua lớp băng để làm mát, tạo nên hệ thống điều hòa nhân tạo dưới lòng đất. Dù vậy, nhiệt độ cũng chỉ được duy trì quanh mức 30 độ C. Trọng lượng khổng lồ của đá phía trên cũng tạo ra áp lực địa chấn liên tục. Để ngăn ngừa sụp đổ, các đường hầm được gia cố bằng thép, bê tông và lưới thép hình thoi.

Theo News18, vàng được tìm thấy trong một tầng quặng gọi là Ventersdorp Contact Reef, thường chỉ rộng khoảng 30 inch. Mỗi ngày, thợ mỏ sử dụng khoảng gần 2.300 tấn thuốc nổ để phá khoảng 6.400 tấn đá. Dù lượng vàng thu được từ mỗi tấn đá rất nhỏ, giá trị của nó vẫn cực kỳ lớn. Mỏ chỉ cần khoảng 0,35 ounce vàng trên mỗi tấn đá để duy trì lợi nhuận.

Hàng năm, Mponeng sản xuất hơn 8.000 kg vàng, tương đương khoảng 250.000-275.000 ounce. Do mạng lưới đường hầm trải dài hàng trăm kilomet, thợ mỏ làm việc theo nhiều ca để duy trì sản lượng ổn định. Hệ thống hậu cần dưới lòng đất được vận hành chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đây được xem là một trong những hoạt động khai thác vàng tiên tiến nhất thế giới.

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động dưới lòng đất đều hợp pháp. Một số đường hầm bị các thợ mỏ bất hợp pháp chiếm giữ, địa phương gọi là “zama zamas”. Một số người sống dưới lòng đất hàng tháng để khai thác khoáng sản như vàng, quặng sắt, than đá và mangan. Thuật ngữ “zama zama” trong tiếng isiZulu có nghĩa gần với “đánh cược” do họ sử dụng các công cụ, thuốc nổ thô sơ để khai thác.

Các nhà khoa học đã phát hiện một số loại vi khuẩn độc đáo trong nguồn nước ngầm của mỏ. Một trong số đó có tên Desulforudis audaxviator, có thể tồn tại hoàn toàn không cần ánh sáng mặt trời vì lấy năng lượng từ quá trình phân rã phóng xạ tự nhiên trong đá.

Đầu năm 2024, Harmony Gold đã phê duyệt dự án lớn trị giá 7,9 tỷ rand (khoảng 410 triệu USD ) nhằm đào sâu mỏ hơn nữa. Việc mở rộng này sẽ giúp mỏ sâu thêm 270 m, đạt độ sâu 4,22 km dưới bề mặt và kéo dài tuổi thọ khai thác thêm khoảng 20 năm.

Ngoài Mponeng, nhiều mỏ vàng sâu nhất thế giới cũng nằm trong lưu vực Witwatersrand của Nam Phi. TauTona Mine từng được biết đến là mỏ sâu nhất thế giới với độ sâu khoảng 3,9 km. Savuka Mine theo sát với khoảng 3,7 km và nằm gần Johannesburg. Bên ngoài Nam Phi, mỏ LaRonde Mine của Canada nổi bật là một trong những mỏ sâu nhất Tây bán cầu, với hoạt động khai thác vượt 3 km dưới bề mặt.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.