Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra thủ phạm gây suy giảm chất trắng trong não trẻ nhỏ. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và giao tiếp ở trẻ.

Trẻ dùng điện thoại, máy tính bảng sớm có thể ảnh hưởng đến não bộ. Ảnh: Pexels.

Chỉ 2 giờ sử dụng màn hình (điện thoại, máy tính, tivi...) mỗi ngày cũng có thể gây suy giảm chất trắng trong não ở trẻ 3-5 tuổi. Đây là kết quả được rút ra từ một nghiên cứu chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Mỹ với 60 trẻ 3-5 tuổi và hiện làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động của công nghệ đối với sự phát triển não bộ sớm.

GS Mike Nagel, chuyên gia phát triển thần kinh tại Đại học Sunshine Coast (Australia), cho biết ông thực sự bất ngờ trước kết quả này. Chia sẻ trong một bản tin của 10 News+ ông nói rằng phản ứng đầu tiên của ông là bất ngờ.

Phân tích thêm về kết quả nghiên cứu, GS Nagel cho biết chất trắng chính là myelin - lớp bao bọc có chức năng cách điện cho các sợi trục thần kinh, tương tự như lớp nhựa bảo vệ dây điện. Sự thiếu hụt myelin trong những năm đầu đời đồng nghĩa với việc suy giảm khả năng kết nối thần kinh. Càng dùng màn hình nhiều, sự thiếu hụt lại càng lớn.

Chất trắng cũng hoạt động như một xa lộ giao tiếp của não bộ, cho phép các mạng lưới thần kinh thực hiện những chức năng cần thiết cho nhận thức và hành vi. Điều này bao gồm cả sự phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc viết ở trẻ nhỏ.

“Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể xem đây là một mức độ suy giảm chức năng não hoặc tổn thương não”, ông Nagel nhận định khi đề cập đến hiện tượng mất chất trắng được ghi nhận trong nghiên cứu.

Một bé gái tham gia nghiên cứu.

Phát hiện trên tiếp tục khơi lại cuộc tranh luận về vai trò của công nghệ trong đời sống hiện đại. Không chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, sự hiện diện dày đặc của quảng cáo kỹ thuật số khiến nhiều người trưởng thành cũng khó ngắt kết nối khỏi thiết bị điện tử.

Trong khi đó, các trung tâm dữ liệu AI được xây dựng tại nhiều khu vực nông thôn, kéo theo lo ngại về ô nhiễm không khí, nguồn nước và tiếng ồn. Một số nghiên cứu khác cũng cho rằng rủi ro khi ứng dụng AI trong trường học có thể lớn hơn lợi ích tiềm năng.

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại trước kết quả nghiên cứu, cho biết họ phải xem xét lại việc cho con sử dụng các ứng dụng được gắn mác “giáo dục” khi thời gian tiếp xúc màn hình dù ngắn vẫn có thể để lại tác động đáng kể đến não bộ.

Không ít gia đình cũng lựa chọn cách hạn chế thiết bị điện tử trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Một số phụ huynh cho biết con họ hầu như không tiếp xúc với màn hình, kể cả tivi, ngoại trừ những dịp đặc biệt như buổi tối xem phim cùng gia đình.