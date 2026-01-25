ChatGPT đạt điểm tuyệt đối 9/15 môn thi đại học của Nhật Bản

Theo tờ Japan Today, trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã đạt điểm tuyệt đối ở 9 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 của Nhật Bản.

Học sinh Nhật Bản trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tại Nagasaki, 17/1/2026. Ảnh: Mainichi.

Thông tin vừa được công ty khởi nghiệp AI LifePrompt Inc. (trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản) công bố vào ngày 20/1.

Trong đợt thử nghiệm diễn ra vào cuối tuần trước, phiên bản mới nhất của ChatGPT đã đạt tỷ lệ chính xác lên tới 97% trên tổng số 15 môn thi. Trong đó, danh sách 9 môn đạt điểm tuyệt đối có những môn Toán học, Hóa học, Tin học, Chính trị và Kinh tế. Đáng chú ý, môn học mà ChatGPT đạt kết quả thấp nhất là tiếng Nhật với tỷ lệ 90%.

Trong khi đó, Gemini 3.0 Pro của Google đạt tỷ lệ chính xác thấp hơn - chỉ hơn 91% trên tổng số 15 môn thi. Dù vậy, năm 2026, điểm trung bình dự kiến của thí sinh ở 15 môn phổ biến nhất chỉ vào khoảng 58,1 điểm, thấp hơn rất nhiều so với kết quả mà các mô hình AI đạt được.

Điều này cho thấy năng lực xử lý kiến thức học thuật của AI đã vượt xa mức trung bình của con người, đặc biệt trong các bài thi chuẩn hóa.

LifePrompt đã bắt đầu thử nghiệm chatbot AI tạo sinh này từ năm 2024. Với các môn thi thường được thí sinh đăng ký khi ứng tuyển vào chương trình Nhân văn I của Đại học Tokyo (chương trình mức độ cạnh tranh cao), năm nay, ChatGPT đạt mức 97%, tăng mạnh so với 66% vào năm 2024 và 91% vào năm 2025.

Theo Tập đoàn luyện thi Kawaijuku Group, mức điểm 89% tương đương với 50% khả năng trúng tuyển vào chương trình Nhân văn I trong kỳ thi năm nay.

“Nhờ sự cải thiện trong khả năng xử lý và đọc hiểu, AI đã đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán. Tuy nhiên, trong bài thi tiếng Nhật, có vẻ như hệ thống vẫn chưa thể tổ chức thông tin bằng tiếng Nhật một cách đầy đủ", Ông Satoshi Endo, người đứng đầu LifePrompt, cho biết.

Điều đáng chú ý là trong quá trình thử nghiệm, chatbot nói trên bị chặn truy cập vào các công cụ tìm kiếm. Nó chỉ đưa ra câu trả lời dựa trên dữ liệu tự lưu trữ bên trong hệ thống.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Nhật Bản là cột mốc quan trọng với học sinh nước này. Năm nay, khoảng 500.000 thí sinh trên toàn quốc tham gia kỳ thi, kéo dài trong hai ngày 17-18/1. Kết quả này sẽ được 813 trường đại học và cao đẳng tại Nhật Bản sử dụng làm căn cứ xét tuyển.