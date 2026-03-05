Ngành dễ có việc làm khi du học Anh, Australia, New Zealand

Chọn đúng ngành khi du học Anh, Australia, New Zealand giúp tối ưu chi phí, tăng cơ hội việc làm và khả năng ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên trong giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh chi phí du học Anh, Australia và New Zealand liên tục tăng, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất hiện nay không còn là “trường nào tốt?”, mà là “ngành nào dễ có việc làm sau tốt nghiệp?”. Phụ huynh và học sinh ngày càng quan tâm đến hiệu quả đầu tư (ROI), tức khả năng tìm việc, mức lương và cơ hội ở lại làm việc hợp pháp.

Giai đoạn 2026-2030 cho thấy xu hướng các ngành gắn với công nghệ, y tế và phát triển bền vững tiếp tục thiếu nhân lực. Đồng thời, nhiều trường đại học tại Anh, Australia và New Zealand cũng triển khai các chương trình học bổng 20-100% học phí cho nhóm ngành ưu tiên.

Công nghệ, dữ liệu và AI: Tăng trưởng mạnh

Các từ khóa như “ngành hot du học Anh” hay “ngành lương cao ở Australia” thường gắn với công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Các vị trí như data analyst (chuyên viên phân tích dữ liệu), software engineer (kỹ sư phần mềm), cyber security (chuyên gia an ninh mạng) hay AI engineer (kỹ sư AI) có nhu cầu tuyển dụng cao với mức lương khởi điểm thuộc nhóm tốt. Đây cũng là lĩnh vực mang tính toàn cầu và thường nằm trong danh sách ưu tiên visa.

Một số trường nổi bật có thể kể đến là University of Southampton, Birmingham, Bristol (Anh); University of Sydney, Swinburne, Deakin (Australia); Auckland University of Technology, Waikato (New Zealand)…

Y tế, chăm sóc sức khỏe: Ổn định và bền vững

Nhóm ngành healthcare (sức khỏe và health sciences - khoa học sức khỏe) tiếp tục thiếu nhân lực tại các quốc gia nói tiếng Anh. Các chuyên ngành như điều dưỡng, y tế công cộng và chăm sóc người cao tuổi có nhu cầu tuyển dụng ổn định bởi xu hướng già hóa dân số.

Dù mức lương khởi điểm có thể thấp hơn công nghệ, ngành này có lợi thế về tính bền vững, cơ hội chuyển sang visa lao động và khả năng làm việc trong cả khu vực công lẫn tư. Đây là lựa chọn phù hợp sinh viên định hướng lâu dài, đồng thời có nhiều chương trình học bổng đến 100% học phí trong năm 2026.

Nhóm ngành healthcare phù hợp sinh viên định hướng lâu dài.

Kỹ thuật và năng lượng bền vững: Xu hướng dài hạn

Khi các quốc gia thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon, nhu cầu tuyển kỹ sư xây dựng, điện - cơ khí, môi trường và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Đây là nhóm ngành chiến lược tại Anh, Australia, New Zealand với lợi thế về mức lương và cơ hội việc làm, đặc biệt nếu có kinh nghiệm thực tập.

Các trường đại học đào tạo tốt nhóm ngành này gồm Đại học Manchester Metropolitan, Nottingham Trent, Cranfield (Anh, học bổng đến 50%) và UNSW (Australia, học bổng đến 100%).

Kinh tế chuyên sâu thay vì đại trà

Nhiều sinh viên chọn ngành kinh doanh vì tính linh hoạt, nhưng các chương trình kinh tế tổng quát hiện cạnh tranh cao và dễ bão hòa. Thay vào đó, các chuyên ngành ứng dụng như business analytics (phân tích dữ liệu kinh doanh), fintech (công nghệ tài chính), supply chain management (quản lý chuỗi cung ứng) được đánh giá cao hơn nhờ kết hợp kinh doanh với dữ liệu và công nghệ, tăng lợi thế việc làm.

Sinh viên có thể vừa học vừa thực tập tại các trường xếp hạng cao như QMUL, Birmingham, Southampton (Anh); USydney, UNSW, UWA, Wollongong (Australia).

Khi tìm hiểu học ngành gì để dễ định cư, phụ huynh và học sinh cần hiểu cơ hội không chỉ phụ thuộc vào tên ngành.

Những yếu tố quan trọng để lựa chọn ngành tăng khả năng định cư gồm: Ngành có nằm trong danh sách thiếu hụt nhân lực hay không, thành tích học tập và kỹ năng thực tế, kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập, khả năng đáp ứng yêu cầu tiếng Anh và tiêu chuẩn nghề nghiệp... Visa sau tốt nghiệp cho phép ở lại làm việc một thời gian nhất định, nên việc chọn ngành có nhu cầu cao sẽ tăng cơ hội chuyển sang visa lao động dài hạn.