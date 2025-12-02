PGS Việt Nam là người châu Á duy nhất biên soạn hướng dẫn của WHO

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á tham gia biên soạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo thông tin từ Đại học Y Dược TP.HCM, PGS Vương Thị Ngọc Lan nằm trong nhóm tác giả chủ chốt biên soạn hướng dẫn Dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn 2025 của WHO. Đây là bộ hướng dẫn toàn diện đầu tiên của lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên phạm vi toàn cầu.

"Sự góp mặt của PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của IVF Việt Nam, mà còn là dấu mốc lịch sử, nâng cao vị thế và tiếng nói của Y học Việt Nam trên trường quốc tế", Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá.

Bà Lan sinh năm 1971, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1996. Sau đó, bà lấy bằng thạc sĩ y học chuyên ngành Phôi học lâm sàng tại Đại học Quốc gia Singapore (năm 1999), bác sĩ nội trú Sản phụ khoa năm 2003, bảo vệ luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM (năm 2016). Năm 2019, bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

BS Lan là bác sĩ trong ê-kíp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1998. Từ đó đến nay, bà Lan đã điều trị thành công cho hàng chục nghìn bệnh nhân hiếm muộn.

Bà là tác giả, đồng tác giả của trên 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, như New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…

Quá trình công tác, bà Lan từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại Đại học Y Dược TP.HCM như trưởng Khoa Y, trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y. Tháng 8/2024, bà chính thức được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Đại học Y Dược TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, bà Lan cũng là tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM, thành viên ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE), thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn.

Năm 2020, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là một trong ba nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu.