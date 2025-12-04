Một xã ở Lâm Đồng hỏa tốc cho toàn bộ học sinh nghỉ học

Mưa lớn suốt đêm 4/12 khiến nhiều khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng ngập sâu trong lũ, một xã phải ra văn bản hỏa tốc cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ học.

Nhiều nhà dân tại xã Lương Sơn bị ngập sâu sáng 4/12. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Sáng 4/12, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng), đã ký ban hành thông báo hỏa tốc về việc cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng mưa lũ.

Theo UBND xã, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Lũy vượt báo động III và tiếp tục dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu dân cư và các tuyến đường giao thông. Tính đến 4h ngày 4/12, nước lũ về tại xã Lương Sơn đã đạt đỉnh bằng ngày 27-28/10, dự báo tiếp tục dâng cao thêm.

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi di chuyển đến trường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, UBND xã Lương Sơn thông báo các trường mầm non (kể cả các nhóm trẻ tư thục), phổ thông trên địa bàn xã cho học sinh nghỉ học từ sáng 4/12 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, UBND xã đề nghị ban giám hiệu các trường chủ động thông báo đến phụ huynh, học sinh; đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật thông tin kịp thời.

Các trường không tổ chức các hoạt động tập trung, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo phụ huynh quản lý con em, không cho đến các khu vực ngập sâu, sông suối, cầu tràn để tránh nguy hiểm.