Chốt thời gian cấp sách cho hơn 17.000 học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chốt thời gian cấp đủ sách giáo khoa trước ngày 4/12 cho học sinh vùng lũ Đắk Lắk, giúp các em trở lại trường đầy đủ điều kiện học tập.

Sách của học sinh lấm lem bùn đất sau lũ. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 27/11, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đến thời điểm này, hầu hết học sinh ở các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở phía đông tỉnh đã trở lại trường.

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 15-21/11 đã để lại những tổn thất nặng nề cho ngành giáo dục khi có 4 học sinh tử vong, 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại hơn 178,2 tỷ đồng . Trong đó, công trình trường lớp hư hỏng gần 27,7 tỷ đồng ; thiết bị dạy học thiệt hại khoảng 124,5 tỷ đồng ; sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh bị hư hại hơn 26,1 tỷ đồng .

Trước thiệt hại trên, ngành giáo dục Đắk Lắk triển khai các hoạt động vận động, hỗ trợ học sinh vùng lũ. Bộ GD&ĐT hỗ trợ 300 triệu đồng và cử đoàn công tác thăm, tặng quà học sinh vùng lũ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 4/12. Nhiều đơn vị, trường học không bị ngập lụt tích cực quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm.

Sở GD&ĐT đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 172,7 tỷ đồng để sửa chữa công trình, mua sắm thiết bị và bổ sung sách vở cho hơn 17.400 học sinh bị ảnh hưởng; đồng thời đề nghị sớm khắc phục đường sá đến trường để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Bộ đội tham gia dọn dẹp trường học sau lũ, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk thăm và tặng quà cho người dân, học sinh, thiếu nhi. Ảnh: Tiền Phong.

Cùng ngày 27/11, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp Hệ thống Giáo dục ATY (TP.HCM) đã đến thăm, động viên và tặng quà cho bà con nhân dân, học sinh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 40 hộ gia đình và trao 845 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các em thiếu nhi, học sinh Trường Tiểu học Hoà Thịnh, xã Hoà Thịnh; trao tặng quà cho 5 hộ gia đình (mỗi hộ 5 triệu đồng) ở xã Đồng Xuân có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở do mưa lũ.

Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên bà con, học sinh, thiếu nhi bị ảnh hưởng mưa lũ sớm vượt khó, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.