Sinh viên may TP.HCM làm đồng phục tặng học sinh vùng lũ

Nhìn học trò Phú Yên (cũ) trở lại trường sau lũ với quần áo thiếu thốn, cô trò Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) triển khai may hàng trăm bộ đồng phục tặng các em.

Cô Cẩm Loan, giảng viên Khoa Công nghệ May - Thời trang IUH, là người đề xuất và kết nối chương trình. Ý tưởng xuất phát từ một cuộc trò chuyện với bạn học cấp 3 của cô hiện là giáo viên tại Phú Yên.

Không khí rộn ràng tại xưởng may trong Đại học Công nghiệp TP.HCM.

“Bạn tôi nói học sinh thiếu đủ thứ. Đồ cứu trợ có nhưng quần áo đến trường gần như không còn. Là người làm trong ngành may, tôi nghĩ phải làm điều gì đó để các em có được bộ đồ tươm tất khi trở lại lớp”, cô Loan chia sẻ.

Ngay sau khi nghe câu chuyện, nhiều cựu sinh viên ngành May - Thời trang đã chủ động hỗ trợ vải, phụ liệu và công cắt để khoa có thể tổ chức may đồng phục. Vì đang là thời điểm thi cuối kỳ, việc huy động sinh viên tham gia toàn bộ quy trình sản xuất gặp khó khăn.

Để kịp tiến độ, các doanh nghiệp của cựu sinh viên đã đảm nhận khâu cắt và gửi bán thành phẩm về trường; giảng viên cùng sinh viên sẽ hoàn thiện phần may tại phòng thực hành.

Nguồn kinh phí chủ yếu đến từ chính giảng viên và cựu sinh viên. Vợ chồng cựu sinh viên Nguyễn Thanh Long - Trần Thị Hồng Nhung (Công ty TNHH Vinatex VN) cùng bạn Chu Thị Huyền (Công ty TNHH Việt Ý) đã hỗ trợ vải, công cắt và nhiều phụ liệu. Giá thị trường mỗi bộ đồng phục hơn 300.000 đồng, nên sự chung tay này giúp giảm đáng kể chi phí, tăng số lượng phần quà gửi tới học sinh.

Chỉ trong khoảng 10 ngày, gần 300 sinh viên đã tham gia, không chỉ từ khoa May - Thời trang mà còn từ các khoa khác như Xây dựng, Điện tử. Nhiều sinh viên quê Phú Yên còn kêu gọi thêm bạn bè hỗ trợ.

Sinh viên tham vừa thể hiện tinh thần sẻ chia vừa được nâng cao tay nghề thông qua hướng dẫn của giảng viên.

Những bạn không biết may thì phụ lấy dấu, ủi, cắt chỉ, đóng gói. Sinh viên tranh thủ thời gian rảnh giữa ca học, ca làm để góp sức. “Không khí ở xưởng rất hào hứng, ai cũng mong đóng góp một phần nhỏ bé cho các em vùng lũ”, cô Loan nói.

Máy móc và thiết bị được tận dụng từ hệ thống phòng thực hành của khoa. Hoạt động không chỉ mang lại những bộ đồng phục mới cho trẻ em vùng thiên tai, mà còn giúp sinh viên rèn tay nghề và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng của IUH.

Các sinh viên cần mẫn may đồ cho học sinh.

Công đoàn trường và lãnh đạo khoa đã tích cực ủng hộ, đồng thời gửi thư ngỏ đến doanh nghiệp để vận động thêm nguồn lực. Dự kiến, những bộ đồng phục mang đầy yêu thương của giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên IUH sẽ được gửi đến học sinh Phú Yên trong những ngày tới, như một lời động viên giúp các em sớm vượt qua khó khăn và tự tin trở lại trường.