Thương thắt lòng buổi học đầu sau lũ của học sinh Đắk Lắk

Từ ngày 17 đến 21/11, khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk hứng chịu trận lũ lịch sử cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân, nhiều cơ sở hạ tầng khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, ngành giáo dục chịu tổn thất rất lớn về cơ sở vật chất, với 226 đơn vị trường học bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến ngày 28/11, một số trường bắt đầu tổ chức buổi học đầu tiên sau cơn lũ. Tuy nhiên, học sinh phải học trong điều kiện thiếu thốn như không có sách vở, không có đồng phục...Trong ảnh là ngày trở lại trường của một học sinh trường THCS Lương Văn Chánh (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk). Nhà em bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc, sách vở, quần áo. Gia đình chỉ kịp xin cho em chiếc quần đùi, áo thun và trang giấy trắng để đến trường.
Rất nhiều học sinh tại trường THCS Lương Văn Chánh thiếu quần áo, giày dép khi đi học.
Tuy còn thiếu thốn khi trở lại trường sau lũ, nhưng các em học sinh vẫn rất lạc quan.
Quanh trường THCS Lương Văn Chánh sau khi lũ rút vẫn nhiều bùn đất.
Ở đây, các em học sinh đa số đều thiếu quần áo, đồng phục bị lũ cuốn trôi. Theo lời chia sẻ của các em, mỗi khi có đoàn từ thiện cho quần áo, gia đình xin được đồ gì thì các em mặc đồ nấy để đi học.
Có em phải mặc áo ba lỗ đi học.
Chia sẻ cùng nhau 1 quyển sách để học.
Có học sinh thiếu quần áo, em thì thiếu sách, vở. Có em thiếu cả quần áo, sách, vở.
Những bàn học trơ trọi.
Những đôi chân vẫn còn màu bùn.
Các em học sinh chia sẻ với nhau từng trang giấy.
Cô giáo tặng bút cho học sinh.
Một học sinh đến trường với trang phục được nhận từ các đoàn thiện nguyện.
Trong lớp có rất nhiều loại trang phục, giày dép khác nhau, nhưng tất cả vẫn còn in phủ một lớp bùn khó phai sau lũ.
Dù còn nhiều thiếu thốn nhưng trường lớp đã rộn rã tiếng cười nói trở lại.
Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (lớp 6A7, nhà thôn phụng tường 1, xã Phú Hòa 2) có 2 người thân mất. Em cho biết những ngày qua, không khí trong gia đình em rất nặng nề. Được đi học trở lại, lòng em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của các em học sinh sau những ngày lũ dữ kinh hoàng.
Nụ cười hồn nhiên của một em học sinh xua đi đau thương sau những ngày tăm tối của lũ lụt.
Các em học sinh vui vẻ chia nhau từng mẩu bánh giữa giờ nghỉ như một cách động viên tinh thần bạn bè.
Sau khi lũ rút, làng xóm, ruộng đồng rồi sẽ xanh tốt trở lại.
