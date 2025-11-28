Trường học của những người giàu nhất hành tinh

Đại học Harvard được xem là “lò đào tạo" tỷ phú hàng đầu với 144 tỷ phú từng theo học. Theo thống kê được công bố năm 2025, mỗi tỷ phú tốt nghiệp Harvard sở hữu trung bình 9,65 tỷ USD , người giàu nhất trong số này là Mark Zuckerberg với khối tài sản 236 tỷ USD . Ngoài CEO Meta, các cựu sinh viên từng theo học Harvard bao gồm Bill Gates, nhà đầu tư Bitcoin Cameron và Tyler Winklevoss, cựu CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein... Ảnh: Reuters.