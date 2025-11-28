Trường học của những người giàu nhất hành tinh

|
Đại học Harvard được xem là “lò đào tạo" tỷ phú hàng đầu với 144 tỷ phú từng theo học. Theo thống kê được công bố năm 2025, mỗi tỷ phú tốt nghiệp Harvard sở hữu trung bình 9,65 tỷ USD, người giàu nhất trong số này là Mark Zuckerberg với khối tài sản 236 tỷ USD. Ngoài CEO Meta, các cựu sinh viên từng theo học Harvard bao gồm Bill Gates, nhà đầu tư Bitcoin Cameron và Tyler Winklevoss, cựu CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein... Ảnh: Reuters.
|
Theo Fortune, Đại học Stanford có 94 tỷ phú từng theo học, đứng trong nhóm các cơ sở giáo dục đào tạo nhiều tỷ phú nhất nước Mỹ. Giá trị tài sản ròng trung bình của nhóm cựu sinh viên trường này đạt 11,76 tỷ USD. Nhiều gương mặt nổi bật xuất thân từ Stanford như nhà đồng sáng lập Google Larry Page, CEO Robinhood Vlad Tenev hay đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang. Ảnh: MIT Fintech.
|
Đại học Pennsylvania ghi nhận 56 tỷ phú là cựu sinh viên, với giá trị tài sản ròng trung bình lên tới 12,36 tỷ USD. Trường là cái nôi đào tạo của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng như CEO Tesla Elon Musk, nhà đầu tư mạo hiểm Gary Lauder, doanh nhân - nhà từ thiện Laurene Powell Jobs và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Business Insider.
|
Đại học California, hệ thống trường công lập danh tiếng với nhiều cơ sở nằm trong top đầu thế giới, là trường công lập hiếm hoi góp mặt trong danh sách này với 51 tỷ phú từng theo học và giá trị tài sản ròng trung bình là 8,06 tỷ USD. Nhiều nhà sáng lập và lãnh đạo công nghệ xuất thân từ đây như CEO SoftBank Masayoshi Son, nhà đồng sáng lập Intel Gordon Moore và CEO DoorDash Tony Xu. Ảnh: Business Insider.
|
Đại học Columbia, ngôi trường tọa lạc tại New York và là một trong những trường Ivy League danh tiếng bậc nhất, có 41 tỷ phú trong danh sách cựu sinh viên, tài sản ròng trung bình đạt khoảng 11,35 tỷ USD. Trong hơn 270 năm qua, ngôi trường này đã đào tạo nhiều nhân vật nổi bật, bao gồm “huyền thoại” đầu tư Warren Buffett, CEO New England Patriots Robert Kraft và CEO Altair Jim Scapa. Ảnh: The Atlantic.
|
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), trung tâm đào tạo khoa học - kỹ thuật hàng đầu thế giới, có 38 tỷ phú từng theo học. Fortune ước tính giá trị tài sản ròng trung bình của các cựu sinh viên tỷ phú tại MIT đạt khoảng 7,29 tỷ USD. Nhiều lãnh đạo công nghệ và tài chính như đồng CEO kiêm chủ tịch Koch Charles Koch, đồng sáng lập kiêm CEO Dropbox Drew Houston và nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried từng theo học tại ngôi trường danh tiếng này. Ảnh: Scott Barry Kaufman.
|
Đại học Yale, biểu tượng của Ivy League với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ghi nhận 25 tỷ phú là cựu sinh viên - những người sở hữu khối tài sản ròng trung bình 8,11 tỷ USD. Gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của trường bao gồm chủ sở hữu Brooklyn Nets kiêm đồng sáng lập Alibaba Joe Tsai, CEO Blackstone Stephen Schwarzman. Đặc biệt, 4 cháu trai của ông trùm dầu mỏ Sid Richardson là Robert, Sid, Lee và Edward cũng là sinh viên của Đại học Yale. Ảnh: Bloomberg.
