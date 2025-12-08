Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết phương thức tuyển sinh năm 2026 của các trường đại học

  • Thứ hai, 8/12/2025 08:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tính đến ngày 8/12, gần 30 trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, xu hướng tuyển sinh năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các kỳ thi Đánh giá Năng lực/Tư duy (ĐGNL/ĐGTD) và các hình thức xét tuyển tổng hợp, đồng thời giảm dần hoặc loại bỏ hoàn toàn phương thức xét học bạ độc lập.

Các phương thức xét tuyển dự kiến

Hầu hết trường duy trì xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các phương thức tuyển sinh năm 2026 khác được tổng hợp chi tiết như sau:

STTTrườngXét học bạ độc lậpXét điểm thi ĐGNL/ĐGTD

Chứng chỉ quốc tế

1Đại học Bách khoa Hà NộiKhôngTSA

SAT, ACT, A-Level, AP, IB

2Đại học Kinh tế quốc dânKhôngHSA, TSASAT, ACT
3Học viện Công nghệ BCVTKhôngHSA, TSA, V-ACT, SPTSAT, ACT
4ĐH Công nghệ, ĐHQGHNKhôngHSASAT
5ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHNKhôngHSAKhông
6Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHNKhôngHSAKhông
7Đại học Sư phạm Hà Nội 2Tùy ngànhKỳ thi của trường và H-SCAKhông
8ĐH Sư phạm, ĐH Thái NguyênKhôngSPTKhông
9Đại học Tân TràoHọc bạ lớp 12KhôngKhông
10Đại học Sư phạm TP HCMKhôngH-SCA (kết hợp học bạ/điểm năng khiếu)Không
11Đại học Y khoa Phạm Ngọc ThạchKhôngKhôngKhông
12Đại học Công nghiệp TP HCMKhôngKhông (Chuyển sang xét tổng hợp)Không
13Đại học Công thương TP HCMHọc bạ 3 năm THPTV-ACT, H-SCAKhông
14Đại học Bách khoa TP HCMKhôngV-ACT (kết hợp nhiều tiêu chí)Không
15Đại học Ngân hàng TP HCMTổng hợp học bạ và thành tích bậc THPTV-SATKhông
16Đại học Tài chính - Marketing TP HCMDự kiến áp dụngV-ACT, V-SATKhông
17Đại học Nha TrangDự kiến áp dụngV-ACT, HSAKhông
18Đại học Nam Cần ThơDự kiến áp dụngDự kiến áp dụng

Dự kiến áp dụng

19Đại học Tây ĐôDự kiến áp dụngV-SAT, V-ACT

Dự kiến áp dụng

20Đại học Yersin Đà LạtHọc bạ lớp 12Dự kiến áp dụng

Dự kiến áp dụng

21Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)KhôngV-ACT, HSA

SAT, ACT, IELTS

22Đại học Luật TP. HCMKhôngV-ACTKhông

Nhiều chính sách và quy định đặc biệt

Nhiều trường đã công bố các quy định chi tiết về công thức tính điểm và chính sách ưu đãi riêng về chính sách tuyển sinh năm 2026, tập trung vào mô hình xét tuyển tổng hợp đa tiêu chí:

Trường Đại học Bách khoa TP. HCM: Phần lớn chỉ tiêu (95-99%) dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp. Trường quy định Điểm sàn nhận hồ sơ là 50 điểm (thang 100).

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM: Từ năm 2026, trường sẽ chấm dứt xét tuyển riêng lẻ từng phương thức. Thay vào đó, kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi ĐGNL sẽ được quy đổi về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau.

Trường Đại học Công Thương TP. HCM: Trường duy trì xét học bạ 3 năm THPT. Đặc biệt, trường cam kết miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng. Trường dự kiến ngưng xét tuyển học bạ độc lập từ năm 2028.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Các tổ hợp xét tuyển đều sử dụng thang điểm 30, không nhân hệ số và bắt buộc có môn Toán. Trường lưu ý không quy đổi điểm tiếng Anh từ chứng chỉ ngoại ngữ khi xét theo tổ hợp có môn tiếng Anh.

Trường Đại học Nha Trang: Trường dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình. Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh khi xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Ngân hàng TP.HCM: Trường dự kiến mở 3 ngành đào tạo mới trong năm 2026: Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn - Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống.

Lịch tuyển sinh năm 2026

Bộ GD&ĐT đã dự kiến đẩy lịch tuyển sinh đại học năm 2026 sớm hơn so với năm 2025, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các trường.

Theo đó, thời hạn muộn nhất để các trường đại học công bố thông tin tuyển sinh chi tiết là ngày 15/2/2026. Thí sinh sẽ có khoảng thời gian từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026 để thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Sau khi hoàn tất quá trình này, thời gian dự kiến các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển sẽ diễn ra từ 17 giờ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2026.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

