Chi tiết phương thức tuyển sinh năm 2026 của các trường đại học

Tính đến ngày 8/12, gần 30 trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, xu hướng tuyển sinh năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các kỳ thi Đánh giá Năng lực/Tư duy (ĐGNL/ĐGTD) và các hình thức xét tuyển tổng hợp, đồng thời giảm dần hoặc loại bỏ hoàn toàn phương thức xét học bạ độc lập.

Các phương thức xét tuyển dự kiến

Hầu hết trường duy trì xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các phương thức tuyển sinh năm 2026 khác được tổng hợp chi tiết như sau:

STT Trường Xét học bạ độc lập Xét điểm thi ĐGNL/ĐGTD Chứng chỉ quốc tế 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Không TSA SAT, ACT, A-Level, AP, IB 2 Đại học Kinh tế quốc dân Không HSA, TSA SAT, ACT 3 Học viện Công nghệ BCVT Không HSA, TSA, V-ACT, SPT SAT, ACT 4 ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Không HSA SAT 5 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Không HSA Không 6 Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN Không HSA Không 7 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tùy ngành Kỳ thi của trường và H-SCA Không 8 ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên Không SPT Không 9 Đại học Tân Trào Học bạ lớp 12 Không Không 10 Đại học Sư phạm TP HCM Không H-SCA (kết hợp học bạ/điểm năng khiếu) Không 11 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không Không Không 12 Đại học Công nghiệp TP HCM Không Không (Chuyển sang xét tổng hợp) Không 13 Đại học Công thương TP HCM Học bạ 3 năm THPT V-ACT, H-SCA Không 14 Đại học Bách khoa TP HCM Không V-ACT (kết hợp nhiều tiêu chí) Không 15 Đại học Ngân hàng TP HCM Tổng hợp học bạ và thành tích bậc THPT V-SAT Không 16 Đại học Tài chính - Marketing TP HCM Dự kiến áp dụng V-ACT, V-SAT Không 17 Đại học Nha Trang Dự kiến áp dụng V-ACT, HSA Không 18 Đại học Nam Cần Thơ Dự kiến áp dụng Dự kiến áp dụng Dự kiến áp dụng 19 Đại học Tây Đô Dự kiến áp dụng V-SAT, V-ACT Dự kiến áp dụng 20 Đại học Yersin Đà Lạt Học bạ lớp 12 Dự kiến áp dụng Dự kiến áp dụng 21 Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) Không V-ACT, HSA SAT, ACT, IELTS 22 Đại học Luật TP. HCM Không V-ACT Không

Nhiều chính sách và quy định đặc biệt

Nhiều trường đã công bố các quy định chi tiết về công thức tính điểm và chính sách ưu đãi riêng về chính sách tuyển sinh năm 2026, tập trung vào mô hình xét tuyển tổng hợp đa tiêu chí:

Trường Đại học Bách khoa TP. HCM: Phần lớn chỉ tiêu (95-99%) dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp. Trường quy định Điểm sàn nhận hồ sơ là 50 điểm (thang 100).

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM: Từ năm 2026, trường sẽ chấm dứt xét tuyển riêng lẻ từng phương thức. Thay vào đó, kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi ĐGNL sẽ được quy đổi về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau.

Trường Đại học Công Thương TP. HCM: Trường duy trì xét học bạ 3 năm THPT. Đặc biệt, trường cam kết miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng. Trường dự kiến ngưng xét tuyển học bạ độc lập từ năm 2028.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Các tổ hợp xét tuyển đều sử dụng thang điểm 30, không nhân hệ số và bắt buộc có môn Toán. Trường lưu ý không quy đổi điểm tiếng Anh từ chứng chỉ ngoại ngữ khi xét theo tổ hợp có môn tiếng Anh.

Trường Đại học Nha Trang: Trường dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình. Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh khi xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Ngân hàng TP.HCM: Trường dự kiến mở 3 ngành đào tạo mới trong năm 2026: Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn - Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống.

Lịch tuyển sinh năm 2026

Bộ GD&ĐT đã dự kiến đẩy lịch tuyển sinh đại học năm 2026 sớm hơn so với năm 2025, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các trường.

Theo đó, thời hạn muộn nhất để các trường đại học công bố thông tin tuyển sinh chi tiết là ngày 15/2/2026. Thí sinh sẽ có khoảng thời gian từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026 để thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Sau khi hoàn tất quá trình này, thời gian dự kiến các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển sẽ diễn ra từ 17 giờ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2026.