Tuyển sinh 2026: Vì sao nhiều trường thu hẹp vai trò của học bạ?

Từ năm 2026, nhiều trường đại học dự kiến dừng hoặc thu hẹp xét tuyển bằng học bạ, chuyển sang các hình thức đánh giá chuẩn hóa như thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, tư duy...

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Thời gian gần đây, nhiều trường đại học đã công bố hoặc hé lộ lộ trình giảm dần việc xét tuyển học bạ, đặc biệt ở các ngành có mức độ cạnh tranh cao như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, sư phạm.

Nhiều trường đại học dừng hoặc thu hẹp xét học bạ

Có thể kể đến Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Nha Trang.

Một số trường khác cũng cho biết sẽ thu hẹp hoặc không sử dụng học bạ trong phương thức xét tuyển độc lập, mà chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển kết hợp.

Ở khối sư phạm, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã thông báo dừng xét học bạ, trong khi Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ áp dụng phương thức này ở một số ngành đặc thù và giảm mạnh phạm vi sử dụng so với các năm trước.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), việc nhiều trường đồng loạt giảm hoặc dừng xét học bạ không phải quyết định mang tính nhất thời mà xuất phát từ những hạn chế kéo dài trong cách đánh giá học sinh ở bậc THPT.

Điểm học bạ hiện chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố chủ quan, trong khi sự chênh lệch về điều kiện dạy học và mức độ nghiêm túc trong đánh giá giữa các trường khiến học bạ khó phản ánh đồng đều năng lực học sinh.

PGS.TS Nam cho rằng học bạ trong một số trường hợp còn bị làm đẹp hoặc điều chỉnh nhằm tăng cơ hội xét tuyển, làm giảm tính khách quan. Phân tích dữ liệu tuyển sinh của nhiều trường cũng cho thấy điểm học bạ không dự báo tốt kết quả học tập của sinh viên năm nhất, từ đó khiến các cơ sở đào tạo giảm dần niềm tin vào phương thức này.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh không nên phủ nhận hoàn toàn giá trị của học bạ. Vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống kiểm tra - đánh giá chưa đủ chuẩn hóa và minh bạch. Về lâu dài, giáo dục phổ thông cần cải thiện quy trình đánh giá để học bạ phản ánh đúng quá trình học tập của học sinh.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tại một chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.

Thí sinh cần chuẩn bị gì khi tuyển sinh thay đổi?

Từ góc nhìn thực tế lớp học, cô Nguyễn Ngọc Thanh, giáo viên dạy lớp 12 tại Hà Nội, cho biết học sinh những năm gần đây đã sớm nhận thấy học bạ không còn là lợi thế tuyệt đối.

"Nhiều em có điểm học bạ cao nhưng khi làm các bài thi đánh giá năng lực lại bộc lộ hạn chế về tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Việc các trường ưu tiên kỳ thi chuẩn hóa buộc học sinh phải học chắc, học thật", giáo viên này chia sẻ.

Trong bối cảnh tuyển sinh 2026 có nhiều điều chỉnh, PGS.TS Trần Thành Nam khuyến nghị học sinh tập trung bồi dưỡng năng lực cốt lõi thay vì chạy theo điểm số. Tư duy logic, khả năng đọc hiểu, lập luận và giải quyết vấn đề sẽ là những yếu tố quyết định khi các trường sử dụng các bài thi chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, học sinh cần củng cố nền tảng các môn học cơ bản, đặc biệt là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, đồng thời rèn luyện kỹ năng tự học, quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Đây không chỉ là yêu cầu cho các kỳ thi mà còn là hành trang quan trọng khi bước vào môi trường đại học.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc các trường đại học công bố sớm, minh bạch đề án tuyển sinh sẽ giúp học sinh chủ động chuẩn bị, giảm áp lực và hạn chế tâm lý chạy theo phong trào. Xu hướng tuyển sinh 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế "điểm ảo", tăng tính công bằng và hướng tới đánh giá đúng năng lực thực chất của thí sinh.