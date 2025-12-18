Tin vui cho học sinh, sinh viên: Đề xuất giảm giá vé xe, tàu điện

Học sinh, sinh viên dự kiến được giảm giá vé thêm 2 loại hình giao thông công cộng, theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Học sinh, sinh viên dự kiến được giảm giá vé tàu điện và phà. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hiện học sinh, sinh viên được giảm 50% giá vé tàu hỏa, xe buýt, căn cứ theo Nghị định số 84/2020, ước tính khoảng 55.000-100.000 đồng.

Theo dự thảo nghị định mới, học sinh, sinh viên dự kiến được giảm thêm giá vé khi sử dụng tàu điện và phà. Bộ GD&ĐT lý giải bên cạnh xe buýt, tại các đô thị lớn hiện nay đã có thêm tàu điện trên cao và tàu điện ngầm.

Ngoài ra, tại một số địa phương, phà vẫn là phương tiện giao thông phổ biến. Vậy nên việc bổ sung thêm hai loại hình giao thông công cộng để giảm giá vé cho học sinh, sinh viên là phù hợp.

Dự thảo cũng bỏ quy định giảm giá vé khi học sinh, sinh viên sử dụng thư viện, vì không có khái niệm vé dịch vụ thư viện theo Luật Thư viện hiện hành.

Đồng thời, Luật Thư viện đã quy định quyền của người sử dụng thư viện đặc thù. Theo đó, trẻ em có quyền được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với lứa tuổi, cấp học tại thư viện công cộng, được miễn các khoản chi phí làm thẻ thư viện.

Về học bổng khuyến khích học tập, dự thảo nghị định sửa đổi các tiêu chí xét cấp học bổng đối với học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, bảo đảm thống nhất với phương thức đánh giá mới.

Lý do là việc đánh giá kết quả rèn luyện và kết quả học tập của học sinh không còn sử dụng khái niệm "hạnh kiểm" và "học lực" như trước, mà được thay bằng các mức tốt, khá, đạt, chưa đạt.

Với học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao, dự thảo thay tiêu chí "hạnh kiểm từ loại khá" bằng "kết quả rèn luyện đạt một trong hai mức cao nhất (khá hoặc tốt)"; đồng thời điều chỉnh "học lực từ trung bình" thành "kết quả học tập từ mức đạt trở lên".

Bộ cho hay việc điều chỉnh nhằm đảm bảo khách quan, toàn diện và phù hợp với đặc thù của học sinh các trường năng khiếu.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa các thành phần hồ sơ, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thẩm quyền chuyển đổi các cơ sở giáo dục tư thục.

Về quy trình phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, dự thảo nghị định bỏ bước trình hội đồng trường, do cơ sở giáo dục đại học công lập không còn Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi.