Thêm đại học mở ngành trí tuệ nhân tạo

Trước thềm mùa tuyển sinh đại học năm 2026, hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố kế hoạch mở thêm nhiều ngành, chương trình đào tạo mới.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đại học Sư phạm Hà Nội mở 7 ngành đào tạo mới

Hội đồng Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành nghị quyết thông qua đề án mở mới 7 ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học, Giáo dục học, Địa lý học, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Hội đồng trường giao Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo đối với các ngành học này theo đúng quy định. Theo lãnh đạo nhà trường, năm 2026 là thời điểm quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc tổ chức, trong đó tập trung thành lập và vận hành hiệu quả các trường trực thuộc, đồng thời tiếp tục cải cách bộ máy, hoàn thiện các quy chế về tổ chức, đào tạo, tuyển dụng và bổ nhiệm theo Luật Giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức các kỳ thi và hoạt động tuyển sinh như kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026, kỳ thi học sinh giỏi do trường chủ trì và các kỳ thi phục vụ hệ thống giáo dục phổ thông, nhằm bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng đầu vào.

Nhà trường cũng chú trọng phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học và giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế và triển khai xây dựng "Mạng lưới toàn cầu đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên".

Đại học Mở Hà Nội bổ sung ngành Kỹ thuật máy tính

Năm 2026, Đại học Mở Hà Nội dự kiến mở mới ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học. Đây là ngành học liên ngành, kết hợp giữa kiến thức điện - điện tử và khoa học máy tính, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống thông minh - lĩnh vực then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại học Cần Thơ mở thêm 7 ngành, nâng tổng số chương trình lên 128

Đại học Cần Thơ cũng công bố kế hoạch tuyển sinh thêm 7 ngành, chuyên ngành mới từ năm 2026. Các ngành này được xét tuyển theo nhiều tổ hợp như A00, A01, B00, B08, C02, D01…, trong đó môn Toán được xác định là môn chính và nhân hệ số 2.

Danh sách các ngành, chuyên ngành dự kiến mở gồm: Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (thuộc ngành Kỹ thuật máy tính, chương trình kỹ sư tài năng); Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao); chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông); Quản lý xây dựng; Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao).

Với việc mở thêm 7 ngành mới, tổng số ngành và chương trình đào tạo đại học mà Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 lên đến 128. Đồng thời, trường cũng mở rộng số lượng tổ hợp xét tuyển, tăng thêm 4 tổ hợp so với năm 2025, nâng tổng số tổ hợp lên 50.

Đại học Ngân hàng TP.HCM phát triển các ngành định hướng số

Tại Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhà trường cho biết dự kiến mở thêm 3 ngành đào tạo mới từ năm 2026, gồm: Kế toán (định hướng Digital Accounting), Quản trị kinh doanh (định hướng Digital Marketing) và Tài chính - Ngân hàng (định hướng Ngân hàng số và chuỗi khối).

Theo đại diện nhà trường, việc mở các ngành đào tạo theo định hướng số nhằm đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, đa dạng của người học, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kinh tế số.

Việc mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo không chỉ mang đến thêm lựa chọn nghề nghiệp cho thí sinh, mà còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho cộng đồng.

Đại học Y Dược TP.HCM lần đầu đào tạo ngành Tâm lý học

Trong khi đó, Đại học Y Dược TP.HCM quyết định mở ngành Tâm lý học trình độ đại học, mã ngành 7310401. Khoa Y tế công cộng được giao phụ trách đào tạo ngành học này và dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2026.

Theo thông báo của nhà trường, khoa Y tế công cộng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Ngành Tâm lý học cũng phải thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau khi khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp, theo quy định của pháp luật.