Nhiều trường công bố mức học phí đại học 2026, thí sinh cần biết

Một số cơ sở đào tạo đã công bố mức học phí cho các khóa tuyển sinh năm học 2026-2027, thu hút sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh trước mùa tuyển sinh.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: Đinh Hà/Znews.

Theo thông tin từ đề án tuyển sinh và các thông báo chính thức, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo công lập công bố chính sách ổn định học phí.

Nhà trường cho biết sẽ không tăng học phí trong ba năm đầu đối với sinh viên trúng tuyển khóa 2025-2026. Với lộ trình này, mức học phí trong năm học 2026-2027 của nhóm sinh viên thuộc khóa tuyển sinh nói trên vẫn được giữ nguyên, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu đại học.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, một cơ sở đào tạo ngoài công lập, cũng công bố sẽ giữ nguyên mức học phí đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026 trong toàn bộ khóa học. Theo nhà trường, việc công bố sớm và cam kết ổn định mức thu nhằm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời tăng tính minh bạch trong chính sách học phí.

Ở khối các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, học phí năm học 2026-2027 của nhiều chương trình đã được công bố trong đề án tuyển sinh. Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết học phí chương trình chuẩn dự kiến tăng nhẹ so với năm học trước, trong khi các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc định hướng quốc tế tiếp tục được giữ ở mức tương đương giai đoạn 2025-2026.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng thông tin một số chương trình quốc tế duy trì mức học phí ổn định, song các chương trình đại trà có thể điều chỉnh theo lộ trình chung.

Ở nhóm trường kinh tế - quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân cùng một số cơ sở đào tạo lớn tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho các khóa tuyển sinh mới.

Theo đó, học phí năm học 2026-2027 được xây dựng theo lộ trình tăng dần, gắn với chương trình đào tạo mới và mức độ tự chủ tài chính. Các trường cho biết việc công khai sớm mức thu nhằm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động tính toán chi phí học tập trong suốt khóa học.

Theo quy định của Chính phủ, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành, trong đó trần học phí năm học 2026-2027 đã được xác định trong các văn bản pháp lý hiện hành.

Đối với các trường thực hiện tự chủ, học phí được xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo, song phải công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển sinh và giáo dục đại học, việc một số trường công bố cam kết giữ ổn định học phí cho từng khóa tuyển sinh là quyền chủ động của cơ sở đào tạo trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, các cam kết này thường chỉ áp dụng cho nhóm sinh viên cụ thể, không mang tính đại diện cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, do đó, thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.