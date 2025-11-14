Tân sinh viên dính bẫy lừa đảo, mất 30 cây vàng

Một nam sinh 2007 tại Hà Nội bị kẻ gian lừa đảo qua điện thoại. Em đã lấy 30 cây vàng của gia đình đem bán và chuyển toàn bộ số tiền cho đối tượng lừa đảo.

Nam sinh 2007 bị lừa 30 cây vàng. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết nam sinh P., sinh năm 2007 (ở Hà Nội), vừa bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý. Kết quả, nam sinh này đã mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho các đối tượng.

Cụ thể, vào ngày 10/11, P. nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan công an. Đối tượng nêu rằng P. liên quan đường dây rửa tiền và phải chứng minh tiền trong sạch. Kẻ lừa đảo thậm chí yêu cầu P. lấy hết tài sản có trong nhà để chuyển đi.

Do lo sợ, nam sinh 2007 đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó, cậu chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng .

Không riêng nam sinh P., trong thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội liên tục đăng tin cảnh báo loạt chiêu trò lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên - những đối tượng dễ bị tác động tâm lý và chưa có kỹ năng ứng phó với các chiêu trò lừa đảo. Nhiều sinh viên đã bị kẻ gian dụ dỗ, thậm chí suýt bị bắt cóc online.

Trước tình trạng này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Về phía nhà trường, công an khuyến cáo trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Học sinh, sinh viên, người trẻ cũng phải tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.