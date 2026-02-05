Thêm trường đại học Y Dược tuyển sinh ngành học mới

Từ năm 2026, một số trường đại học chuyên ngành y dược được phép mở ngành đào tạo mới, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng của ngành y tế.

Bên cạnh ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng, ĐH Y Dược TP.HCM tuyển sinh thêm ngành Công nghệ dược phẩm trong năm 2026.

Đại học Y Dược TP.HCM vừa được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai đào tạo thí điểm ngành Công nghệ dược phẩm trình độ đại học từ năm 2026. Đây là ngành mới thứ hai mà trường đưa vào tuyển sinh trong năm nay.

Theo nhà trường, đây là ngành học thứ ba do trường Dược phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực dược tại Việt Nam. Trước đó, đơn vị này đã đào tạo hai ngành truyền thống là Dược sĩ đại học (từ năm 1947) và cử nhân Hóa dược (từ năm 2024).

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân Công nghệ dược phẩm là tập trung phát triển năng lực công nghệ cốt lõi gồm: Công nghệ bào chế, thiết kế và vận hành quy trình sản xuất, kiểm soát và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), cùng năng lực tham gia nghiên cứu - phát triển thuốc.

Sinh viên không chỉ học trong phòng thí nghiệm mà còn được thực hành trên hệ thống pilot mô phỏng dây chuyền sản xuất và học tập thực tế tại các nhà máy dược phẩm.

Ngành học này phù hợp với học sinh yêu thích khoa học ứng dụng, công nghệ, phòng thí nghiệm và máy móc; mong muốn theo đuổi dược học theo hướng kỹ thuật, sản xuất và nghiên cứu phát triển. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể liên thông sang ngành Dược học hoặc học sau đại học chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.

Trao đổi với Báo Sức khoẻ và Đời sống, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết ngành mới dự kiến xét tuyển theo ba tổ hợp: Toán - Hóa - Sinh (B00); Toán - Hóa - Lý (A00); Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07).

Các phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế các môn Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học.

Trước đó, Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã công bố mở ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng trình độ đại học và tuyển sinh từ năm 2026 (dự kiến xét theo tổ hợp môn xã hội). Như vậy, Công nghệ dược phẩm là ngành mới thứ hai được bổ sung trong kỳ tuyển sinh năm 2026 của trường.

Năm 2025, ĐH Y Dược TP.HCM đào tạo 15 ngành chính quy bậc đại học gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Hóa dược, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng và Y tế công cộng.

Cũng trong năm học 2026-2027, Đại học Y Dược Cần Thơ - một trong những cơ sở đào tạo y dược trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - đã được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh thêm ngành mới thuộc khối khoa học sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương và khu vực.

Theo kế hoạch của nhà trường, ngành mới được triển khai theo chuẩn chương trình đào tạo y tế hiện hành, chú trọng thực hành lâm sàng, thực tập bệnh viện và gắn kết với hệ thống cơ sở y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các tổ hợp xét tuyển dự kiến vẫn bám sát khối A00 và B00 như các ngành y dược truyền thống.