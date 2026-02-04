Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đậu cao học

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp chia sẻ đã trúng tuyển chương trình cao học đợt 2 năm 2025, ngành Văn hoá học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp trong phim Thám tử Kiên. Ảnh: FBNV.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên phim Thám tử Kiên bày tỏ sự hạnh phúc và nói rằng "Tôi là nữ sinh cao tuổi nhất lớp". Hiện, bài đăng của Đinh Ngọc Diệp thu hút hơn 4.000 lượt thích và nhiều bình luận chúc mừng cho sự nghiệp học tập của nữ diễn viên.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt khi góp mặt trong hàng chục dự án phim truyền hình, điện ảnh như Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Người bất tử... Mới đây, cô đảm nhận vai Mợ hai Mẫn trong phim Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ.

Trước khi học cao học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cô từng là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông tại trường này. Nữ diễn viên cũng từng đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm khi thi đại học và là thủ khoa đầu vào khối D.

Thông báo trúng tuyển được diễn viên Đinh Ngọc Diệp chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh tấm bằng cử nhân Báo chí - Truyền thông, Đinh Ngọc Diệp còn hoàn thành văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại cùng cơ sở đào tạo. Ngoài ra, cô từng có thời gian du học và theo học chương trình thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Stirling (Anh).

Trở lại trường cũ là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với tư cách là học viên cao học, Đinh Ngọc Diệp nhận được email chúc mừng từ nhà trường.

Trong email, Trung tâm Hỗ trợ người học và Khởi nghiệp của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nêu rằng quyết định tiếp tục học tập và nghiên cứu sau đại học là bước đi đầy bản lĩnh. Đó không chỉ là nỗ lực nâng tầm tri thức, mà là minh chứng cho tinh thần học hỏi không ngừng để đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Nhà trường luôn trân trọng tâm huyết của chị và tin rằng những công trình nghiên cứu sắp tới sẽ là những đóng góp quý giá cho nền học thuật nước nhà", nhà trường nêu.