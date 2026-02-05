Bài tập về nhà 'siêu to khổng lồ' gây tranh luận ở Trung Quốc

Một trào lưu nuôi dạy con mới tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận khi nhiều phụ huynh in bài tập, đề kiểm tra khổ lớn cho con làm bài với kỳ vọng giúp trẻ hứng thú hơn với việc học.

Trẻ làm bài tập trên tờ giấy khổ A0. Ảnh: SCMP.

Thời gian này, những hình ảnh các em nhỏ nằm trên sàn nhà với tờ bài tập dài gần một mét nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và gây nhiều tranh luận.

Theo SCMP, xu hướng này bắt nguồn từ một phụ huynh ở tỉnh Hồ Bắc. Người này đã in đề kiểm tra thành khổ A0 cho con trai. Người mẹ này nêu rằng việc phóng to đề bài giúp con không bỏ sót câu hỏi, đồng thời tăng khả năng tập trung.

Bài đăng của người mẹ nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc và tạo ra một trào lưu mới. Nhiều phụ huynh khác cũng bắt đầu thử áp dụng cách làm tương tự.

Xu hướng bài tập khổng lồ được nhiều phụ huynh ở Trung Quốc hưởng ứng. Ảnh: SCMP.

Một bà mẹ họ Wang ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết con bà còn chủ động đề nghị làm thêm một lượt đề khổ lớn sau khi hoàn thành bộ đầu tiên. Không ít cư dân mạng tỏ ra thích thú, cho rằng hình thức này vừa mới lạ vừa tạo cảm giác thoải mái cho trẻ khi làm bài tập.

Tuy nhiên, trào lưu này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Một phụ huynh tại tỉnh Hắc Long Giang cho biết đã chi 60 nhân dân tệ (hơn 8 USD ) để in 4 tờ bài tập khổ lớn nhưng kết quả không như mong đợi.

Chia sẻ với truyền thông, người mẹ nói rằng ban đầu, con trai bà tỏ ra hào hứng vì nghĩ đó là đồ chơi, nhưng khi nhận ra là bài tập về nhà, con trở nên thất vọng và càng phản ứng tiêu cực với việc học.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hiệu quả của các phương pháp học tập phụ thuộc lớn vào sở thích và cá tính của từng trẻ.

Một bình luận nhận được nhiều ủng hộ cho rằng những em yêu thích việc học có thể thích nghi với bất kỳ hình thức bài tập nào, trong khi với những trẻ có năng khiếu ở các lĩnh vực khác như thể thao hay nghệ thuật, điều quan trọng là cha mẹ tôn trọng và tạo điều kiện để các em khám phá đam mê.

Xu hướng bài tập khổ lớn cũng gây tranh luận do diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục Trung Quốc vốn chịu nhiều chỉ trích vì gây áp lực lớn cho học sinh. Do dồn trọng tâm cho kỳ thi đại học, nhiều trường trung học áp dụng chiến lược “biển câu hỏi”, yêu cầu học sinh làm bài tập trong thời gian dài và có rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Theo số liệu từ một tổ chức giáo dục Trung Quốc, hơn một nửa học sinh trung học ở quốc gia này dành trên 2 giờ mỗi ngày cho bài tập về nhà, thậm chí có em học đến sau 22h.

Trước thực trạng này, chính phủ Trung Quốc gần đây đã ban hành nhiều chính sách nhằm giảm tải áp lực học tập. Song song đó, một bộ phận phụ huynh bắt đầu hướng đến các mô hình giáo dục hạnh phúc, coi trọng sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ.