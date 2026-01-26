Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trường đại học Trung Quốc 'thống trị' về một ngành học

  • Thứ hai, 26/1/2026 11:59 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Hàng loạt trường đại học tại châu Á vươn lên là những trường dẫn đầu thế giới về dạy Trí tuệ nhân tạo, theo bảng xếp hạng CS Rankings.

bang xep hang anh 1

Sinh viên Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: PKU.

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy Khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này xác định các trường đại học tham gia nghiên cứu và có ấn phẩm tại các hội nghị khoa học máy tính liên quan.

Theo số liệu được cập nhật mới nhất (tháng 12/2025) đối với lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, 18 trong số 20 trường đại học dẫn đầu đều thuộc châu Á. Trong đó có 13 trường tại Trung Quốc, 2 trường tại Singapore và 2 trường tại Hàn Quốc. Mỹ có hai trường, xếp thứ hạng 14 và 18, trong khi UAE có một trường ở hạng 20.

Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo của CS Rankings bao gồm các ngách Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet và truy xuất thông tin.

Danh sách 20 trường đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn năm 2025-2026 như sau:

Xếp hạng

Trường

Quốc gia

Trung bình nhân số bài báo trong lĩnh vực

Số giảng viên đã xuất bản bài báo

1

Đại học Bắc KinhTrung Quốc13.694

2

Đại học Thanh HoaTrung Quốc12.690

3

Đại học Chiết GiangTrung Quốc12.683

4

Đại học Giao thông Thượng HảiTrung Quốc1288

5

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung QuốcTrung Quốc11.644

6

Đại học Nam KinhTrung Quốc1096

7

Viện Hàn lâm Khoa học Trung QuốcTrung Quốc9.961

8

Đại học Quốc gia SingaporeSingapore9.442

9

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn QuốcHàn Quốc8.853

10

Viện Công nghệ Cáp Nhĩ TânTrung Quốc8.764

11

Đại học Nhân dân Trung QuốcTrung Quốc8.641

12

Đại học Công nghệ NanyangSingapore8.542

13

Đại học Khoa học và Công nghệ Hong KongTrung Quốc7.450

14

Đại học Carnegie MellonMỹ7.155
14Đại học FudanTrung Quốc7.148

16

Đại học Quốc gia SeoulHàn Quốc6.747

17

Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung QuốcTrung Quốc6.457

18

Đại học Illinois tại Urbana-ChampaignMỹ6.345

19

Đại học Trung văn Hong KongTrung Quốc6.028

20

Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin ZayedUAE5.346

Theo cập nhật mới nhất, hơn 500 trường được xếp hạng lần này. Việt Nam có hai đại diện là Đại học VinUni (hạng 301) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (hạng 355).

Trang Oreate AI đánh giá thứ hạng trên cho thấy một giai đoạn mới - đổi mới sáng tạo và học thuật xuất sắc không chỉ xuất phát ở những trung tâm quen thuộc. Khi đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể như Trí tuệ nhân tạo, có thể thấy châu Á không chỉ tham gia mà còn giữ vai trò dẫn dắt.

Sự bứt phá này không đơn thuần là câu chuyện về danh tiếng hay thương hiệu, mà là kết quả tất yếu của chiến lược đầu tư dài hạn vào năng lực nghiên cứu và cơ sở hạ tầng giáo dục. Những nỗ lực đó nhằm xây dựng hệ sinh thái nuôi dưỡng nhân tài có khả năng cạnh tranh sòng phẳng trên quy mô quốc tế.

