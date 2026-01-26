Trường đại học Trung Quốc 'thống trị' về một ngành học

Hàng loạt trường đại học tại châu Á vươn lên là những trường dẫn đầu thế giới về dạy Trí tuệ nhân tạo, theo bảng xếp hạng CS Rankings.

Sinh viên Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: PKU.

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy Khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này xác định các trường đại học tham gia nghiên cứu và có ấn phẩm tại các hội nghị khoa học máy tính liên quan.

Theo số liệu được cập nhật mới nhất (tháng 12/2025) đối với lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, 18 trong số 20 trường đại học dẫn đầu đều thuộc châu Á. Trong đó có 13 trường tại Trung Quốc, 2 trường tại Singapore và 2 trường tại Hàn Quốc. Mỹ có hai trường, xếp thứ hạng 14 và 18, trong khi UAE có một trường ở hạng 20.

Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo của CS Rankings bao gồm các ngách Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet và truy xuất thông tin.

Danh sách 20 trường đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn năm 2025-2026 như sau:

Xếp hạng Trường Quốc gia Trung bình nhân số bài báo trong lĩnh vực Số giảng viên đã xuất bản bài báo 1 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 13.6 94 2 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 12.6 90 3 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 12.6 83 4 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 12 88 5 Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Trung Quốc 11.6 44 6 Đại học Nam Kinh Trung Quốc 10 96 7 Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trung Quốc 9.9 61 8 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 9.4 42 9 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc Hàn Quốc 8.8 53 10 Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc 8.7 64 11 Đại học Nhân dân Trung Quốc Trung Quốc 8.6 41 12 Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 8.5 42 13 Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong Trung Quốc 7.4 50 14 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 7.1 55 14 Đại học Fudan Trung Quốc 7.1 48 16 Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc 6.7 47 17 Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc Trung Quốc 6.4 57 18 Đại học Illinois tại Urbana-Champaign Mỹ 6.3 45 19 Đại học Trung văn Hong Kong Trung Quốc 6.0 28 20 Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed UAE 5.3 46

Theo cập nhật mới nhất, hơn 500 trường được xếp hạng lần này. Việt Nam có hai đại diện là Đại học VinUni (hạng 301) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (hạng 355).

Trang Oreate AI đánh giá thứ hạng trên cho thấy một giai đoạn mới - đổi mới sáng tạo và học thuật xuất sắc không chỉ xuất phát ở những trung tâm quen thuộc. Khi đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể như Trí tuệ nhân tạo, có thể thấy châu Á không chỉ tham gia mà còn giữ vai trò dẫn dắt.

Sự bứt phá này không đơn thuần là câu chuyện về danh tiếng hay thương hiệu, mà là kết quả tất yếu của chiến lược đầu tư dài hạn vào năng lực nghiên cứu và cơ sở hạ tầng giáo dục. Những nỗ lực đó nhằm xây dựng hệ sinh thái nuôi dưỡng nhân tài có khả năng cạnh tranh sòng phẳng trên quy mô quốc tế.