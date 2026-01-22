Mẹ Trung Quốc gây phẫn nộ vì bắt con gái bò bằng đầu gối

Một người mẹ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi ép con gái bò bằng đầu gối trong đêm lạnh.

Bé gái bị mẹ bắt bò trên đường bằng đầu gối. Ảnh: SCMP.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/1, ngay tại khu dân cư gia đình này sinh sống. Những người chứng kiến cho biết khi họ can thiệp, người mẹ không dừng lại mà còn lớn tiếng mắng chửi.

Ông Xu - một nhân chứng - thông tin khi bò đến cổng khu dân cư, cô bé mới được đứng dậy. Người mẹ biện minh rằng gia đình đang nợ nần chồng chất do mua nhà để con được theo học trường tốt hơn.

Theo SCMP, tại Thượng Hải, việc tuyển sinh bậc tiểu học và trung học gắn với hộ khẩu, dẫn đến việc nhiều phụ huynh phải mua nhà đắt đỏ ở gần trường tốt để con được theo học.

Ông Xu đã báo cáo sự việc cho một cơ quan truyền thông thuộc Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải. Sau đó, cơ quan này thông tin vụ việc tới ngôi trường nơi cô bé theo học.

Giáo viên tư vấn tâm lý đã làm việc với người mẹ. Ban đầu, người mẹ khẳng định phương pháp giáo dục của mình là đúng, nhưng sau đó đã cam kết không tái diễn các biện pháp giáo dục cực đoan. Đơn vị truyền thông cũng báo cho cơ quan quản lý địa phương, nhân viên cho biết họ sẽ giám sát gia đình này.

Bác sĩ Qiao Ying, công tác tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, nhận định hành vi của người mẹ là một dạng bạo hành cả về tinh thần lẫn thể chất.

Theo bà, trẻ cần được kiểm tra sức khỏe tâm thần ngay lập tức. Việc bị làm nhục công khai có thể khiến trẻ nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương, từ đó hình thành sự tức giận, lo âu và trầm cảm.

Bà cũng nhắc nhở rằng những đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành có thể quay lại bạo hành chính cha mẹ trong tương lai. Phụ huynh không nên coi sự vâng lời của con là điều hiển nhiên, mà cần biết ơn khi con vẫn đáp lại sự bạo hành bằng tình yêu.

Một luật sư cho biết hành vi của người mẹ có thể bị xử lý theo luật phòng, chống bạo lực gia đình. Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng bà mẹ đang đối xử với con gái như tài sản chứ không phải một cá nhân độc lập.

“Tôi nghĩ người mẹ cũng cần đi gặp bác sĩ tâm thần”, một người đưa ra ý kiến.

“Thật nực cười khi cha mẹ trừng phạt con cái vì thành tích học tập. Nếu bản thân họ không thể vào đại học hàng đầu, vì sao lại đặt kỳ vọng đó lên con?”, một người khác viết.