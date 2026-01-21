Malaysia chuyển lớp 12 sang giáo dục đại học

Malaysia công bố loạt nội dung cải cách giáo dục, trong đó có việc chuyển giao chương trình lớp 12 cho Bộ Giáo dục Đại học tiếp quản.

Học sinh lớp 12 tại Malaysia. Ảnh: fotoBERNAMA.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim cho biết từ năm học tới, Bộ Giáo dục Đại học của nước này sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống giáo dục tiền đại học, bao gồm chương trình lớp 12 và dự bị đại học, theo The Star.

Phát biểu tại lễ ra mắt Kế hoạch Giáo dục Quốc gia giai đoạn 2026-2035, ông Anwar thông tin việc điều chỉnh này nhằm đưa học sinh lớp 12 và dự bị đại học vào khuôn khổ giáo dục đại học, đồng thời giải quyết những bất cập kéo dài liên quan hạn chế lựa chọn ngành học và chỉ tiêu đại học đối với những học sinh có thành tích cao.

Nói thêm về những thay đổi trong giáo dục, Thủ tướng Anwar cho biết lộ trình Giáo dục Đào tạo Kỹ thuật và Nghề nghiệp (TVET) sẽ được triển khai sớm hơn, bắt đầu từ lớp 7 thay vì lớp 9 như hiện tại.

Vị thủ tướng đồng thời cảnh báo về sự suy giảm thói quen đọc sách ở học sinh, coi đây là vấn đề toàn cầu cần được Malaysia chủ động xử lý. Trong đó, việc khôi phục văn hóa đọc được xem là một phần quan trọng của cải cách giáo dục tổng thể.

Đối với giáo dục đại học, chương trình cải cách giáo dục của Malaysia sẽ theo hướng linh hoạt hơn trong lộ trình học tập, giảm sự phụ thuộc vào cấu trúc khoa, bộ môn cứng nhắc.

Chính phủ cũng đặt trọng tâm nâng cấp hệ thống cao đẳng kỹ thuật và cao đẳng cộng đồng, thúc đẩy số hóa và trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước nâng cấp 10 trường cao đẳng kỹ thuật trong giai đoạn triển khai kế hoạch.

Cùng với đó, Thủ tướng Anwar cho biết Chính phủ Malaysia đã yêu cầu các trường đại học mở rộng chỉ tiêu đào tạo. Sau tham vấn, các trường sẽ bổ sung thêm 1.500 chỉ tiêu trong năm nay ở các lĩnh vực có nhu cầu cao, nâng tổng số chỉ tiêu tăng thêm lên 3.000, tập trung vào các lĩnh vực như luật, kế toán, tài chính - ngân hàng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thông, khoa học dữ liệu và khoa học máy tính.

Ông Anwar khẳng định học sinh dự bị đại học tiếp tục được ưu tiên, đồng thời bảo đảm sinh viên lớp 12 có thành tích cao, đặc biệt đạt CGPA 4.0, sẽ được các trường đại học xem xét bố trí chỗ học trong khả năng cho phép.

“Học sinh xứng đáng sẽ được bảo đảm cơ hội, dù việc phân ngành còn phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận của từng trường”, ông nói.