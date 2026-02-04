Tranh cãi không hồi kết vì TP.HCM cấm học sinh cắm trại qua đêm

Chủ trương không cho học sinh cắm trại qua đêm tại TP.HCM tiếp tục gây tranh luận. Nhiều học sinh lo ngại mất trải nghiệm, song cơ quan quản lý vẫn chủ trương an toàn là trên hết.

Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong lễ trưởng thành năm 2024. Ảnh: Thái An.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM ra thông báo chỉ đạo kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, việc tổ chức hội trại phải diễn ra trong khuôn viên nhà trường, không bố trí cho học sinh ở lại qua đêm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn cho học sinh.

Ngay sau đó, nhiều tranh cãi bắt đầu nổ ra quanh vấn đề này. Trong khi nhiều học sinh đồng tình với ý kiến của Sở, không ít em khác lại cho rằng không nên cấm để tránh làm mất đi những trải nghiệm đẹp của thời học sinh.

Không cắm trại qua đêm là mất kỷ niệm đẹp?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Anh, học sinh tại một trường THPT ở phường Xuân Hoà (TP.HCM), nêu rằng quy định mới của Sở GD&ĐT TP.HCM có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm cắm trại của học sinh, đặc biệt là những học sinh cuối cấp, thời gian gắn bó với bạn bè, trường lớp còn rất ít.

Trước những ý kiến cho rằng học sinh cắm trại qua đêm nguy hiểm, dễ phát sinh những tình huống không đáng có, Ngọc Anh nói tại trường em theo học, các hoạt động tập thể luôn được giáo viên giám sát kỹ càng, học sinh cũng có ý thức tự quản lý nên không phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến cá nhân hay tập thể.

"Những học sinh cuối cấp như em chỉ còn rất ít thời gian bên cạnh bạn bè. Nếu bị giới hạn thời gian, địa điểm tổ chức, chúng em sẽ thiếu đi những kỷ niệm đẹp", Ngọc Anh tâm sự.

Huy Quang ủng hộ quy định mới của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Bày tỏ suy nghĩ trái ngược với Ngọc Anh, Huy Quang, học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhận định việc không tổ chức các hoạt động qua đêm là lựa chọn hợp lý.

Nam sinh nói với Tri Thức - Znews rằng yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh học sinh tham gia các hoạt động tập thể tại trường. Việc hạn chế sinh hoạt ban đêm cũng giúp giảm nguy cơ phát sinh các tình huống khó kiểm soát, đồng thời bảo vệ học sinh một cách toàn diện hơn.

Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các hoạt động hội trại và sinh hoạt ngoại khóa vẫn được tổ chức thường xuyên nhưng chỉ diễn ra trong ngày. Trong mỗi hoạt động, nhà trường đều bố trí giáo viên phụ trách, hướng dẫn viên đi kèm và liên tục nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định an toàn, không tách đoàn, luôn ưu tiên bảo vệ bản thân. Bản thân Huy Quang nhận thấy dù thời gian tổ chức chỉ gói gọn trong ngày, học sinh vẫn vui vẻ và có những trải nghiệm đáng nhớ.

Trước ý kiến cho rằng việc không cắm trại qua đêm sẽ làm mất đi những kỷ niệm đẹp của thời học sinh, Quang cho rằng quan điểm này chỉ mang tính cá nhân.

Với bản thân nam sinh, trải nghiệm của học sinh phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức và tinh thần tham gia hơn là hình thức cắm trại qua đêm. Việc tâm sự, gắn kết bạn bè có thể diễn ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, không nhất thiết phải ở lại trường qua đêm trong khi phụ huynh khó kiểm soát con em mình đang ở đâu và làm gì.

Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Trước những quan điểm trái chiều về quy định cấm tổ chức hội trại qua đêm, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định hội trại được tổ chức nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục đạo đức, truyền thống và lý tưởng sống, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giàu tính trải nghiệm. Sở vẫn giữ vững quan điểm không tổ chức qua đêm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Lễ trưởng thành của học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thái An.

Theo bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên (Sở GD&ĐT TP.HCM), việc sở không cho phép các trường tổ chức trại qua đêm không phải là sự hạn chế hoạt động mà là giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm giảm thiểu rủi ro về an ninh, an toàn và sức khỏe học sinh.

Thực tế cho thấy các hoạt động cắm trại qua đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi số lượng học sinh tham gia đông. Công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống phát sinh vào ban đêm gặp nhiều khó khăn, trong khi yêu cầu kiểm soát an toàn phải được đặt ở mức cao nhất.

Ngoài ra, cơ sở vật chất của phần lớn trường học hiện nay không được thiết kế cho việc lưu trú ban đêm. Các hạng mục như khu ngủ nghỉ, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, lối thoát hiểm và an ninh chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để tổ chức sinh hoạt qua đêm an toàn.

Việc quản lý sinh hoạt cá nhân của học sinh vào ban đêm cũng phức tạp, dễ phát sinh vi phạm nội quy, xung đột hoặc mất trật tự, đặc biệt với học sinh cuối cấp. Hơn nữa, nhiều phụ huynh cũng từng bày tỏ lo ngại khi con em phải ở lại trường qua đêm.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT TP.HCM định hướng các trường tiếp tục tổ chức hoạt động hội trại theo hình thức ban ngày, bảo đảm tính trải nghiệm thực chất nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát an toàn, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và năng lực quản lý của từng đơn vị.