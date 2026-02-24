Nữ cử nhân đại học tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ

Giữa nhiều lựa chọn nghề nghiệp ổn định sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thị Ngọc Trâm quyết định rẽ lối sang một hành trình đặc biệt, tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an. Ảnh: TL.

Tốt nghiệp loại khá Đại học Kinh tế (Đại học Huế), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2002, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có trong tay tấm bằng cử nhân cùng nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc phù hợp để có thu nhập thì quyết định của Trâm khiến không ít người bất ngờ. Thế nhưng, với cô gái trẻ, đó là sự lựa chọn đã được suy nghĩ nghiêm túc, xuất phát từ nhận thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, Trâm sớm được hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đã để lại trong em nhiều trăn trở.

Trâm chia sẻ sự bình yên của cuộc sống hôm nay không tự nhiên mà có, đó là kết quả của biết bao nỗ lực, cống hiến và cả những mất mát của lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Chính từ nhận thức ấy, mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân dần hình thành và trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của cô sinh viên ngành kinh tế.

Khi tìm hiểu về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Trâm nhận thấy đây không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để bản thân được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, nề nếp và đầy thử thách.

“Lá đơn tình nguyện không chỉ là một thủ tục hành chính. Đó là lời hứa của bản thân với gia đình, quê hương và cũng là lời khẳng định rằng mình sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng cống hiến”, Trâm bộc bạch.

Quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ của Trâm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ban đầu, người thân không khỏi lo lắng khi con gái lựa chọn môi trường nhiều áp lực và kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm và suy nghĩ chín chắn của Trâm, gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên em tự tin bước vào chặng đường mới.

Theo Trâm, môi trường Công an nhân dân là nơi đòi hỏi sự nghiêm túc, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Đó cũng chính là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ được thử thách, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

“Nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ khó biết được giới hạn của bản thân ở đâu. Tôi muốn tuổi trẻ của mình có những trải nghiệm thật sự ý nghĩa”, cô gái chia sẻ.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ có những gian nan, nhưng với Trâm, đó cũng sẽ là hành trình đáng tự hào nhất của tuổi trẻ, hành trình của lựa chọn cống hiến. Từ cô sinh viên năm nào, em đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân vững vàng, mang trong mình trái tim trách nhiệm và khát vọng phụng sự Tổ quốc.