Lịch học sau Tết chính thức của học sinh tiểu học

|
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.
Tùy vào kế hoạch đã được công bố, ngày bắt đầu buổi học đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 có sự khác biệt rõ rệt giữa các địa phương. Phần lớn học sinh tiểu học sẽ trở lại lớp vào ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhưng vẫn có những địa phương cho học sinh nghỉ ngơi thêm.
Hà Nội, Hưng Yên và Lạng Sơn là 3 tỉnh thành cho giáo viên, học sinh ăn Tết đến hết ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng). Tuy nhiên, với cấp tiểu học, do không phải học thứ bảy, học sinh được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần và trở lại trường vào ngày 23/2.
Trong khi đó, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Vĩnh Long là những tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết dài ngày hơn. Học sinh trở lại trường ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng).
Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).
Ba tỉnh Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu không ấn định ngày đi học trở lại mà giao các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng lịch phù hợp với điều kiện địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…
Tại TP.HCM, nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, dù lịch nghỉ mỗi trường khác nhau, có thể lên tới 14-16 ngày, song học sinh tiểu học toàn thành phố đi học lại vào 23/2.
Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh tiểu học các tỉnh, thành như sau:
|STT
|Tỉnh, thành
|Lịch đi học sau Tết Nguyên đán
|1
|An Giang
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|2
|Đà Nẵng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|3
|Quảng Ninh
|2/3 (14 tháng Giêng)
|4
|Tây Ninh
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|5
|Lâm Đồng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|6
|Cần Thơ
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|7
|Hà Tĩnh
|24/2 (mùng 8 tháng Giêng)
|8
|TP Huế
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|9
|TP.HCM
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|10
|Hà Nội
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|11
|Đồng Nai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|12
|Vĩnh Long
|25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
|13
|Khánh Hòa
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|14
|Gia Lai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|15
|Cà Mau
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|16
|Hưng Yên
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|17
|Lạng Sơn
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|18
|Lào Cai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|19
|Đồng Tháp
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|20
|Cao Bằng
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|21
|Lai Châu
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|22
|Phú Thọ
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|23
|Đắk Lắk
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|24
|Điện Biên
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|25
|Quảng Trị
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|26
|Hải Phòng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|27
|Sơn La
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|28
|Tuyên Quang
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|29
|Thái Nguyên
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|30
|Bắc Ninh
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|31
|Ninh Bình
|25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
|32
|Quảng Ngãi
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|33
|Nghệ An
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|34
|Thanh Hóa
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch nghỉ lễ, Tết cho học sinh, miễn bảo đảm đủ 35 tuần thực học trong năm học. Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.