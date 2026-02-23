Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch học sau Tết chính thức của học sinh tiểu học

  • Thứ hai, 23/2/2026 12:38 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Học sinh tiểu học tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác quay trở lại trường từ ngày 23/2, trong khi học sinh Quảng Ninh nghỉ Tết tới đầu tháng 3.

tieu hoc anh 1

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tùy vào kế hoạch đã được công bố, ngày bắt đầu buổi học đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 có sự khác biệt rõ rệt giữa các địa phương. Phần lớn học sinh tiểu học sẽ trở lại lớp vào ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhưng vẫn có những địa phương cho học sinh nghỉ ngơi thêm.

Hà Nội, Hưng YênLạng Sơn là 3 tỉnh thành cho giáo viên, học sinh ăn Tết đến hết ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng). Tuy nhiên, với cấp tiểu học, do không phải học thứ bảy, học sinh được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần và trở lại trường vào ngày 23/2.

Trong khi đó, Hà Tĩnh, Ninh BìnhVĩnh Long là những tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết dài ngày hơn. Học sinh trở lại trường ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng).

Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).

Ba tỉnh Cao Bằng, Đồng ThápLai Châu không ấn định ngày đi học trở lại mà giao các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng lịch phù hợp với điều kiện địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…

Tại TP.HCM, nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, dù lịch nghỉ mỗi trường khác nhau, có thể lên tới 14-16 ngày, song học sinh tiểu học toàn thành phố đi học lại vào 23/2.

Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh tiểu học các tỉnh, thành như sau:

STTTỉnh, thànhLịch đi học sau Tết Nguyên đán
1An Giang23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
2Đà Nẵng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
3Quảng Ninh2/3 (14 tháng Giêng)
4Tây Ninh23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
5Lâm Đồng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
6Cần Thơ23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
7Hà Tĩnh24/2 (mùng 8 tháng Giêng)
8TP Huế23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
9TP.HCM23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
10Hà Nội23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
11Đồng Nai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
12Vĩnh Long25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
13Khánh Hòa23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
14Gia Lai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
15Cà Mau23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
16Hưng Yên23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
17Lạng Sơn23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
18Lào Cai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
19Đồng ThápCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
20Cao BằngCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
21Lai ChâuCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
22Phú Thọ23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
23Đắk Lắk23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
24Điện Biên23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
25Quảng Trị23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
26Hải Phòng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
27Sơn La23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
28Tuyên Quang23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
29Thái Nguyên23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
30Bắc Ninh23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
31Ninh Bình25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
32Quảng Ngãi23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
33Nghệ An23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
34Thanh Hóa23/2 (mùng 7 tháng Giêng)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch nghỉ lễ, Tết cho học sinh, miễn bảo đảm đủ 35 tuần thực học trong năm học. Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5.

tiểu học TP.HCM Hà Nội Quảng Ninh Học sinh Lai Châu học sinh Tết lịch học

