Lịch học sau Tết chính thức của học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác quay trở lại trường từ ngày 23/2, trong khi học sinh Quảng Ninh nghỉ Tết tới đầu tháng 3.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tùy vào kế hoạch đã được công bố, ngày bắt đầu buổi học đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 có sự khác biệt rõ rệt giữa các địa phương. Phần lớn học sinh tiểu học sẽ trở lại lớp vào ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhưng vẫn có những địa phương cho học sinh nghỉ ngơi thêm.

Hà Nội, Hưng Yên và Lạng Sơn là 3 tỉnh thành cho giáo viên, học sinh ăn Tết đến hết ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng). Tuy nhiên, với cấp tiểu học, do không phải học thứ bảy, học sinh được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần và trở lại trường vào ngày 23/2.

Trong khi đó, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Vĩnh Long là những tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết dài ngày hơn. Học sinh trở lại trường ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng).

Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).

Ba tỉnh Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu không ấn định ngày đi học trở lại mà giao các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng lịch phù hợp với điều kiện địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…

Tại TP.HCM, nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, dù lịch nghỉ mỗi trường khác nhau, có thể lên tới 14-16 ngày, song học sinh tiểu học toàn thành phố đi học lại vào 23/2.

Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh tiểu học các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch đi học sau Tết Nguyên đán 1 An Giang 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 2 Đà Nẵng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 3 Quảng Ninh 2/3 (14 tháng Giêng) 4 Tây Ninh 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 5 Lâm Đồng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 6 Cần Thơ 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 7 Hà Tĩnh 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) 8 TP Huế 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 9 TP.HCM 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 10 Hà Nội 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 11 Đồng Nai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 12 Vĩnh Long 25/2 (mùng 9 tháng Giêng) 13 Khánh Hòa 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 14 Gia Lai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 15 Cà Mau 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 16 Hưng Yên 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 17 Lạng Sơn 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 18 Lào Cai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 19 Đồng Tháp Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 20 Cao Bằng Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 21 Lai Châu Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 22 Phú Thọ 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 23 Đắk Lắk 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 24 Điện Biên 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 25 Quảng Trị 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 26 Hải Phòng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 27 Sơn La 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 28 Tuyên Quang 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 29 Thái Nguyên 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 30 Bắc Ninh 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 31 Ninh Bình 25/2 (mùng 9 tháng Giêng) 32 Quảng Ngãi 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 33 Nghệ An 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 34 Thanh Hóa 23/2 (mùng 7 tháng Giêng)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch nghỉ lễ, Tết cho học sinh, miễn bảo đảm đủ 35 tuần thực học trong năm học. Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5.