Giáo dục

Lịch đi học trở lại sau Tết của sinh viên đại học

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 3-4 tuần, nhưng một số trường chỉ nghỉ khoảng 14-16 ngày và sẽ trở lại học trong vài ngày tới.

Sinh viên Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Việt Linh.

Ví dụ, tại Đại học Y Hà Nội, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày, bắt đầu từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2. Từ ngày 23/2, sinh viên trở lại lịch học tập bình thường.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại nghỉ Tết 15 ngày. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết vào ngày 23/2, sinh viên sẽ trở lại học tập từ ngày 24/2.

Với sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 16 ngày. Từ ngày 25/2, toàn trường sẽ bắt đầu học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Ngoài các trường nêu trên, nhiều trường đại học cũng tổ chức học tập trở lại trong vài ngày tới, cụ thể như sau:


Tên trường Ngày đi học lạiTên trường Ngày đi học lại

Đại học Bách khoa Hà Nội 23/2Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2

Đại học Công nghiệp TP.HCM 23/2Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 23/2

Đại học CMC 23/2Đại học Đại Nam 23/2

Đại học Tài chính - Marketing 23/2Đại học Hoa Sen 23/2

Đại học Hà Nội 23/2Đại học Mở Hà Nội 23/2

Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 23/2Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 23/2

Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)23/2Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM23/2

Đại học Đà Nẵng23/2Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)23/2

Đại học Thủy lợi 23/2Đại học Sư phạm Hà Nội 23/2

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)23/2Đại học Kinh tế TP.HCM23/2

Đại học Quảng Bình23/2Đại học FPT (Hà Nội)23/2

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải23/2Đại học Công nghiệp Hà Nội23/2

Đại học Thành Đô23/2Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)24/2

Đại học Thương Mại 24/2Đại học Văn Hiến 25/2

Đại học Thăng Long26/2Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông24/2

Đại học Công nghệ Đông Á26/2Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam26/2

Danh sách các trường có kỳ nghỉ Tết kéo dài đến tháng 3 cụ thể như sau:


Tên trường Ngày đi học lại Tên trường Ngày đi học lại

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2/3 Đại học Công thương TP.HCM 9/3

Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 2/3 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2/3

Đại học Nông lâm TP.HCM 2/3 Đại học Kinh tế Quốc Dân 2/3

Học viện Ngân hàng 2/3 Đại học Gia Định 1/3

Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2/3 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 2/3

Đại học Mở TP.HCM 2/3 Đại học Kiến trúc TP.HCM 2/3

Học viện Phụ nữ Việt Nam 2/3 Đại học Ngân hàng TP.HCM 2/3

Học viện Hàng không Việt Nam 2/3 Đại học Hùng Vương TP.HCM 2/3

Đại học Mỏ - Địa chất2/3Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp2/3

Đại học Quốc tế Hồng Bàng1/3Đại học Văn Lang2/3

Đại học Quy Nhơn 2/3 Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 2/3

Đại học Đồng Nai2/3Đại học Lạc Hồng2/3

Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)2/3Đại học Tôn Đức Thắng2/3

Đại học Trà Vinh2/3Đại học Luật TP.HCM2/3

Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu2/3Đại học Công nghệ TP.HCM2/3

Đại học Hùng Vương - Phú Thọ2/3Đại học Luật (Đại học Huế)2/3

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng2/3Đại học Kiến trúc Đà Nẵng2/3

Học viện Cán bộ TP.HCM2/3Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)2/3

Đại học Kinh tế (Đại học Huế)2/3Học viện Báo chí và Tuyên truyền2/3

Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội2/3Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)2/3

