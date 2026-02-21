5 lời khuyên của 'ông trùm đầu tư' nước Mỹ

Tỷ phú Warren Buffett chia sẻ 5 nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng giúp ông xây dựng "đế chế kinh doanh" bền vững và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ lãnh đạo.

Tỷ phú Warren Buffett là doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: TheStreet.

Ở tuổi 95, tỷ phú Warren Buffett vẫn đều đặn chia sẻ những lời khuyên giản dị đến mức có thể gây hụt hẫng. Không có tuyên bố gây sốc hay quá hào nhoáng, ông chỉ đưa ra những thông điệp cơ bản, nhưng chính những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản ấy đã mang lại giá trị cho ông trong nhiều thập kỷ.

Dù đơn giản và dễ hiểu, lời khuyên của trùm kinh doanh Mỹ lại có một thách thức không nhỏ là phải tuân thủ một cách nhất quán và biến nó thành thói quen. Dưới đây là 5 nguyên tắc của tỷ phú Warren Buffett, được ông chia sẻ và chứng minh có giá trị bền vững theo thời gian.

Loại bỏ những thói quen xấu

Phần lớn lãnh đạo và doanh nhân đều ý thức được đâu là điểm yếu đang cản trở mình. Điều khó khăn là dám đối diện và thay đổi.

Ông Buffett từng thẳng thắn cảnh báo về những hành vi mang tính tự hủy hoại chính mình. Cụ thể, trong một bài phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Florida, ông chỉ ra rằng những người có hành vi tự huỷ hoại bản thân thường bị mắc kẹt trong những thói quen xấu và rất khó thay đổi. Điều quan trọng là nhận diện sớm những thói quen xấu đó.

Tỷ phú Buffet khuyên cần bỏ thói quen xấu để thành công hơn. Ảnh: Pexels.

Trên thực tế, thói quen xấu hiếm khi tự cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nó. Nhiều hành vi tiêu cực tồn tại dưới dạng “điểm mù”, âm thầm tích tụ và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi hệ quả trở nên rõ ràng, việc thay đổi đã khó khăn hơn nhiều.

Trong môi trường lãnh đạo, những biểu hiện phổ biến của thói quen xấu có thể là né tránh xung đột, thiếu kiên nhẫn, thiếu trách nhiệm hoặc hạ thấp tiêu chuẩn. Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng càng xử lý sớm, mức độ tổn hại đối với cá nhân, doanh nghiệp và đội ngũ càng được giảm thiểu.

Không mạo hiểm những điều đang có vì thứ không cần

Ông Buffett nhiều lần chứng kiến doanh nghiệp và cá nhân đánh đổi sự ổn định để theo đuổi nhiều hơn. Điều này phần lớn xuất phát từ cái tôi hoặc lòng tham. Ông thẳng thắn khuyên rằng chúng ta không nên đánh đổi những điều quan trọng chỉ vì một thứ không quan trọng.

“Bạn mạo hiểm một điều quan trọng để đổi lấy một điều không quan trọng, thì rất không hợp lý. Dù tỷ lệ thành công bao nhiêu, điều đó cũng không nên", ông nói.

Nguyên tắc này được chứng minh là hiệu quả trong bối cảnh nhiều startup tăng trưởng quá nhanh, lãnh đạo vay nợ vượt ngưỡng an toàn, hoặc ban điều hành hy sinh văn hóa doanh nghiệp để đổi lấy kết quả ngắn hạn. Vị tỷ phú nhấn mạnh xác suất thành công cao không đồng nghĩa với việc rủi ro đó xứng đáng.

Học hỏi từ sai lầm

Trong bức thư gửi cổ đông, tỷ phú Buffett chia sẻ nhiều bài học lãnh đạo hơn là những phân tích tài chính thuần túy.

Ông viết: “Đừng tự dằn vặt mình vì những sai lầm trong quá khứ, hãy học được ít nhất điều gì đó từ chúng và bước tiếp. Không bao giờ là quá muộn để cải thiện".

Dù từng mắc những sai lầm trị giá hàng tỷ USD, ông Buffett không xem thất bại là điều đáng xấu hổ mà coi đó là cơ hội để hoàn thiện. Đây là tinh thần của tư duy phát triển và khả năng phục hồi, khiêm tốn nhìn nhận sai lầm, nhưng kiên quyết hành động để thay đổi.

Ông trùm đầu tư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn hình mẫu đúng đắn. Ông khẳng định những người bạn tuyệt vời đã giúp bản thân học cách hành xử tốt hơn trên con đường sự nghiệp.

Lựa chọn đồng nghiệp phù hợp cũng là cách để bản thân phát triển tốt hơn. Ảnh: Pexels.

Lựa chọn đồng nghiệp và cố vấn một cách khôn ngoan

Một trong những thông điệp nhất quán của tỷ phú Buffett về thành công là hãy chủ động xây dựng môi trường xung quanh. Ông từng khuyên một cổ đông trẻ nên đồng hành cũng những người giỏi hơn mình và chọn những cộng sự có hành vi tốt hơn mình để dần phát triển theo hướng tốt hơn.

Trong bối cảnh các tổ chức chú trọng xây dựng văn hóa bền vững và đội ngũ làm việc kiên cường, nguyên tắc này càng trở nên phù hợp. Con người có xu hướng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những mối quan hệ gần gũi nhất. Vì vậy, việc lựa chọn người đồng hành, người cố vấn hay đối tác chiến lược cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Với những ai muốn mở rộng doanh nghiệp, phát triển sự nghiệp hoặc nâng cao năng lực lãnh đạo, vị tỷ phú cho rằng việc xác định rõ mình học hỏi từ ai là quyết định mang tính dài hạn.

Làm điều bạn yêu thích

Lời khuyên “hãy làm điều bạn yêu” đôi khi bị xem là sáo rỗng. Tuy nhiên, ông Buffett nhiều lần khẳng định hiệu suất cao nhất đến từ sự yêu thích công việc. Ông nhận định những người thành công nhất là những người đang làm điều họ yêu thích.

Thực tế, không ít người chấp nhận ở lại những vị trí ổn định, thu nhập cao nhưng thiếu sự hứng thú. Theo thời gian, sự bất mãn này có thể ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo, quyết định chiến lược và cả sức khỏe cá nhân.

Vị tỷ phú tin rằng không phải mọi nhiệm vụ đều mang lại cảm hứng. Nhưng nếu bản chất công việc khiến bạn liên tục chán nản, điều đó sẽ sớm bộc lộ và kéo theo những "cái giá" vô hình lớn hơn tưởng tượng.