Thiếu niên 16 tuổi mắc bệnh hiếm sau 1 tháng bị chuột cắn

Mới bị chuột cắn, vết thương nhỏ tưởng vô hại, nam thiếu niên 16 tuổi sốt cao liên tục suýt gặp biến chứng nguy hiểm vì mắc bệnh hiếm lây từ động vật sang người.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Sodoku - một thể của bệnh sốt do chuột cắn (Rat-bite fever). Ảnh: Daily Star.

Các bác sĩ khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã tiếp nhận bệnh nhân Q.A. (16 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài và được chẩn đoán mắc sốt do chuột cắn.

Theo bệnh án, A. vào viện với biểu hiện sốt cao 39-40°C, sốt nóng, có lúc gai rét, mệt mỏi nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn rõ rệt với bạch cầu và CRP tăng cao, kèm vùng sưng nóng, đỏ ở cổ tay phải.

Khai thác tiền sử ghi nhận khoảng 4 tuần trước đó, bệnh nhân từng bị chuột cắn ở cổ tay. Do vết cắn nhỏ, không chảy máu nhiều nên chỉ được rửa sơ tại nhà, không đi khám. Sau khoảng một tuần, vị trí này xuất hiện sưng, nóng, đỏ nhẹ nhưng ít đau nên gia đình tiếp tục chủ quan.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Sodoku - một thể của bệnh sốt do chuột cắn (Rat-bite fever). Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh cephalosporin phối hợp Doxycycline. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt và được xuất viện sau 7 ngày trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, vết chuột cắn không còn sưng nề.

Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC.

TS Trịnh Văn Sơn, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường máu, cho biết sốt do chuột cắn không phải lúc nào cũng có biểu hiện rầm rộ tại chỗ. Việc chủ quan có thể dẫn đến chẩn đoán muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng như sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm nội tâm mạc, viêm màng não, với tỷ lệ tử vong khoảng 13%. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh đáp ứng tốt với các kháng sinh như penicillin hoặc doxycycline.

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị chuột cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn đúng cách; không tự ý nặn, chích hay đắp thuốc dân gian. Vết thương nên được che phủ bằng gạc sạch, khô và theo dõi sát, đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Để phòng tránh chuột cắn, người dân cần giữ nhà cửa sạch sẽ, bảo quản thực phẩm trong hộp kín, bịt các khe hở bằng lưới thép, tránh ăn uống trên giường và nên ngủ trong màn, chèn kín mép để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với chuột.