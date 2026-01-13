Chủ quan vết loét nhỏ ở miệng, người đàn ông mắc ung thư sau một năm

Một năm sống chung với vết loét 0,5 cm, người đàn ông 58 tuổi không ngờ đó là dấu hiệu của ung thư lưỡi.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 58 tuổi mắc ung thư lưỡi. Người bệnh sinh sống tại Hải Phòng, phát hiện vết loét ở lưỡi từ khoảng một năm trước. Tổn thương khi đó chỉ rộng chừng 0,5 cm, không chảy máu nhiều nên được cho là không đáng lo.

Bệnh nhân từng đến khám tại cơ sở y tế địa phương, được sinh thiết và nhận kết quả lành tính. Sau đó, ông dùng thuốc theo đơn nhưng vết loét không liền mà ngày càng đau, lan rộng, gây khó khăn khi ăn uống và giao tiếp. Tuy nhiên, do tin tưởng vào chẩn đoán ban đầu và tâm lý chủ quan, người bệnh không tái khám định kỳ.

Tổn thương vùng lưỡi của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Chỉ đến khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày, bệnh nhân mới quyết định đi thăm khám chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Ung bướu nhận thấy tổn thương có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính và chỉ định sinh thiết lần hai.

Kết quả cho thấy người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi - dạng ung thư thường gặp nhất trong các ung thư khoang miệng. Các xét nghiệm đánh giá giai đoạn như siêu âm, MRI chưa ghi nhận hạch cổ nghi ngờ hay di căn xa, mở ra cơ hội điều trị triệt căn.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, người bệnh và gia đình đồng ý phẫu thuật. Trong quá trình mổ, ê-kíp đã thực hiện vét hạch cổ hệ thống, lấy tổng cộng 36 hạch. Đáng chú ý, kết quả giải phẫu bệnh phát hiện một hạch đã có tế bào ung thư di căn, dù trước mổ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đều không ghi nhận bất thường.

ThS.BS Mai Văn Chinh, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ trực tiếp điều trị, cho biết ung thư lưỡi có xu hướng di căn hạch cổ sớm. Nhiều trường hợp là di căn vi thể nên khó phát hiện trên siêu âm hay MRI.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

"Việc vét hạch cổ, kể cả khi hình ảnh học chưa thấy hạch nghi ngờ, có vai trò rất quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện thời gian sống thêm cho người bệnh", bác sĩ Chinh nhấn mạnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, đảm bảo diện cắt âm tính và bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống, nói chuyện gần như bình thường và sớm trở lại sinh hoạt hàng ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tổn thương ở khoang miệng như loét, sùi, mảng trắng hoặc mảng đỏ, đặc biệt khi kéo dài trên hai tuần.

Ngay cả trong trường hợp đã từng sinh thiết cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc tiến triển nặng hơn, người bệnh cần tái khám sớm để được đánh giá lại. Phát hiện ung thư lưỡi ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị triệt căn và bảo tồn chức năng.

"Ung thư lưỡi hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Sự trì hoãn thăm khám vì tâm lý chủ quan là nguyên nhân khiến nhiều ca bệnh đến viện khi đã muộn", BS Mai Văn Chinh cho hay.