Yêu cầu làm rõ vụ sản phụ sinh con trên taxi ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu báo cáo, xác minh toàn diện vụ sản phụ rời cơ sở y tế bằng taxi và sinh con trên đường, nhằm làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Sở Y tế yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo đầy đủ, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận sản phụ, công tác tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện. Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16h55 ngày 17/1, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại Khoa Sản. Qua đánh giá ban đầu, người bệnh đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ, nên được nhân viên y tế tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí.

Trung tâm đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế chuẩn bị các thủ tục cần thiết, gia đình sản phụ đã chủ động đưa người bệnh rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất.

Sau đó, sản phụ sinh con trên taxi và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của cả sản phụ và trẻ sơ sinh được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết theo từng mốc thời gian, cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ liên quan; tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn - giao tiếp với người bệnh và thân nhân đến phương án chuyển viện.

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm có thể mời chuyên gia sản khoa độc lập để đánh giá chuyên môn. Trên cơ sở đó, đơn vị phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, tuyệt đối không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Cùng với đó, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống nguy cơ cao, diễn biến nhanh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, an toàn người bệnh, nhất là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh, là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế. Người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh, bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành.