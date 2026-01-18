Căn bệnh để lại di chứng suốt đời dù được cứu sống, dễ gặp ở người trẻ

Một cơn sốt cao tưởng chừng thông thường có thể là dấu hiệu của căn bệnh diễn tiến tối cấp, cướp mạng sống người trẻ trong thời gian rất ngắn.

Bệnh nhân điều trị tại Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ngày 14/1, các bác sĩ khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiếp nhận bệnh nhân nam 22 tuổi trong tình trạng nặng với sốt cao 39°C, rét run, mệt mỏi, đau đầu dữ dội, sợ ánh sáng, nôn nhiều và rối loạn tiêu hóa. Các xét nghiệm nhanh chóng xác định người bệnh mắc căn bệnh viêm màng não do não mô cầu kèm nhiễm khuẩn huyết.

Người trẻ không kịp trở tay

Đáng chú ý, bệnh nhân xuất hiện tổn thương gan - mật và rối loạn đông máu, dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng huyết đã diễn tiến nặng, nguy cơ suy đa tạng và tử vong cận kề.

Sau hội chẩn, các bác sĩ lập tức triển khai phác đồ điều trị chuẩn với kháng sinh đặc hiệu, kiểm soát rối loạn đông máu, bảo vệ gan - dạ dày, bù dịch, hỗ trợ dinh dưỡng và theo dõi sát các chức năng sống. May mắn, sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, giảm đau đầu, không còn nôn hay sợ ánh sáng, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng gan và đông máu cải thiện rõ rệt.

Trước ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội từng ghi nhận một trường hợp viêm màng não do não mô cầu ở nam bệnh nhân 24 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Người này khởi phát sốt, đau đầu, cứng gáy và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngày 27/10/2025. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 29/10/2025 cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Sau điều trị, người bệnh tỉnh táo, còn cứng gáy nhưng tiếp xúc được.

Ban xuất huyết hoại tử toàn thân là dấu hiệu của viêm não do mô cầu. Ảnh: BVCC.

Không phải ca bệnh nào cũng có cơ hội hồi phục. Trường hợp không may mắn là quân nhân N.V.N., 23 tuổi, công tác tại Quân khu 1, được xác định tử vong do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp.

Báo cáo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố ngày 13/2/2025 cho biết bệnh nhân có biểu hiện đau bụng kèm sốt, gai rét cách thời điểm nhập viện khoảng 5 ngày. Tối cùng ngày, anh được đưa đến bệnh xá trung đoàn trong tình trạng sốt cao 40°C, nôn liên tục ra dịch vàng, đau bụng quanh rốn và được điều trị hạ sốt, dùng kháng sinh.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng xấu đi, xuất hiện khó thở, lơ mơ, ban xuất huyết toàn thân và được chuyển qua nhiều cơ sở y tế trước khi chuyển tiếp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Khoảng 10 phút trước khi đến bệnh viện, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, được ép tim, bóp bóng và chuyển thẳng vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn 4 mm, mất phản xạ ánh sáng, không bắt được mạch cảnh và không đo được huyết áp.

Ê-kíp cấp cứu triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao với ép tim, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin. Sau 45 phút nỗ lực, tim bệnh nhân không đập trở lại và được xác định tử vong ngoại viện.

Tử vong nhanh, di chứng nặng

Theo Đại tá, TS.BS.TTƯT Nguyễn Đăng Mạnh, Chủ nhiệm khoa bệnh Lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê, sốc nhiễm khuẩn.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cũng cho biết tỷ lệ người lành mang trùng não mô cầu không triệu chứng trong cộng đồng dao động 5-20%. Đáng chú ý, tỷ lệ cao nhất ở nhóm thanh thiếu niên, lên tới 23,7%.

Từ những triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, căn bệnh có thể chuyển sang nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Đây là "ổ chứa" âm thầm nhưng rất nguy hiểm, bởi người mang trùng không hề biết mình nhiễm bệnh và có thể lây lan cho người khác, đặc biệt trong các môi trường đông người, sinh hoạt tập thể hoặc các hành vi nguy cơ như hút thuốc lá, hôn, tụ tập đông người.

Các chuyên gia cảnh báo viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh có diễn tiến rất nhanh. Từ những triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, bệnh có thể chuyển sang nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay cả khi qua khỏi, người bệnh mắc căn bệnh này vẫn đối mặt với nguy cơ di chứng nặng nề như điếc, co giật, tổn thương thần kinh vĩnh viễn, suy giảm trí tuệ hoặc hoại tử phải cắt cụt chi.

Theo Đại tá, TS Vũ Viết Sáng, Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cổ cứng, nôn nhiều, đặc biệt là ban xuất huyết dưới da, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Với trẻ nhỏ, các biểu hiện quấy khóc bất thường, bỏ bú hoặc lơ mơ cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh cảnh rất nặng.

Các chuyên gia nhấn mạnh tiêm vaccine phòng viêm màng não do não mô cầu là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất hiện nay để ngừa căn bệnh này, đặc biệt với trẻ em, thanh thiếu niên và những người sống trong môi trường tập thể.