Thêm tin vui cho người dân TP.HCM khi khám bệnh bằng BHYT

Quy định mới về BHYT có hiệu lực từ đầu năm 2026 cho phép người dân đăng ký khám ban đầu tại nhiều bệnh viện ngoài công lập, đồng thời mở rộng nhóm được hưởng 100% chi phí.

Việc đăng ký khám BHYT không còn giới hạn ở bệnh viện công lập và hệ thống y tế cơ sở như trước. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Từ ngày 1/1/2026, các quy định mới về đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tham gia, đồng thời tạo điều kiện để nhiều cơ sở y tế ngoài công lập tham gia sâu hơn vào hệ thống BHYT.

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, người dân được mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến ban đầu và tuyến cơ bản. Việc đăng ký không còn giới hạn ở bệnh viện công lập và hệ thống y tế cơ sở như trước.

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện nhận đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu do cơ quan bảo hiểm xã hội công bố công khai cho thấy tỷ lệ bệnh viện tư nhân và bệnh viện quốc tế ngày càng gia tăng, phản ánh xu hướng mở rộng vai trò của khu vực y tế tư trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe.

Song song với việc mở rộng lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh, từ năm 2026, chính sách BHYT tiếp tục tăng cường quyền lợi cho người dân. Phạm vi các nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được mở rộng, trong đó có người thuộc hộ cận nghèo, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và nhiều nhóm ưu tiên khác.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc xây dựng mô hình “một điểm đến” nhằm đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe tổng quát, tầm soát và quản lý bệnh lý mạn tính ngày càng gia tăng. TS.BS Nguyễn Tuấn, Tổng Giám đốc bệnh viện, cho biết thay vì phải di chuyển qua nhiều cơ sở y tế, người dân có thể hoàn tất toàn bộ quy trình từ khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến tư vấn và theo dõi điều trị trong cùng một khu vực.

Theo đại diện bệnh viện, cơ sở hiện được xếp hạng tuyến cơ bản, việc thanh toán BHYT được thực hiện đúng theo Luật Bảo hiểm y tế, tương ứng với mức hưởng của người bệnh. Các dịch vụ ngoài phạm vi chi trả sẽ được tư vấn minh bạch để người bệnh chủ động lựa chọn. Dù sử dụng BHYT, bảo hiểm tư nhân hay tự chi trả, quy trình chăm sóc vẫn được áp dụng thống nhất.

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình “một điểm đến” và tiếp nhận BHYT được dự báo sẽ làm gia tăng nhanh số lượt thăm khám, tạo áp lực lên đội ngũ y tế và công tác chăm sóc cá nhân hóa. Trước thực tế này, bệnh viện cho biết đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và tối ưu quy trình nhằm cân bằng giữa mở rộng khả năng tiếp cận và bảo đảm chất lượng điều trị.