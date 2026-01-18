Thói quen hại gan 'một chín một mười' với uống bia rượu

Không uống đủ nước: Theo Metropolis India, việc uống đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe gan. Gan là cơ quan giải độc, khi cơ thể được cung cấp nhiều nước. Nước giúp đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Nó ngăn ngừa sự tích tụ độc tố trong cơ thể và gây hại cho gan. Uống nước thường xuyên làm loãng máu, giúp gan dễ dàng lọc và loại bỏ độc tố. Vì vậy, mọi người nên uống đủ nước, đặc biệt là vào ban ngày, để gan không phải làm việc quá sức vào ban đêm và có thể thư giãn khi ngủ. Ảnh: Freepik.