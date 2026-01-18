Thói quen hại gan 'một chín một mười' với uống bia rượu

|
Thường xuyên nhịn ăn, bỏ bữa: Theo India Times, không ít người do bận rộn không có thời gian hoặc muốn giảm cân mà thường xuyên nhịn ăn sáng, bỏ bữa trưa hoặc tối. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của gan. Khi nhịn ăn, gan và toàn bộ cơ thể không thể hoạt động hiệu quả vì thiếu năng lượng trong thời gian dài. Bạn cần ăn đủ bữa để cung cấp năng lượng thường xuyên cho cơ quan này sản xuất ra enzyme thải độc tố. Ảnh: Pexels.
|
Không uống đủ nước: Theo Metropolis India, việc uống đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe gan. Gan là cơ quan giải độc, khi cơ thể được cung cấp nhiều nước. Nước giúp đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Nó ngăn ngừa sự tích tụ độc tố trong cơ thể và gây hại cho gan. Uống nước thường xuyên làm loãng máu, giúp gan dễ dàng lọc và loại bỏ độc tố. Vì vậy, mọi người nên uống đủ nước, đặc biệt là vào ban ngày, để gan không phải làm việc quá sức vào ban đêm và có thể thư giãn khi ngủ. Ảnh: Freepik.
|
Uống cà phê khi bụng đói: Uống cà phê đúng cách có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe nhưng uống lúc dạ dày trống rỗng lại tiềm ẩn tác hại. Caffeine khi hấp thụ đột ngột có thể kích thích dạ dày sản xuất axít, gây khó chịu hệ tiêu hóa và gián tiếp khiến gan phải làm việc thêm khi xử lý các chất chuyển hóa trong điều kiện thiếu năng lượng. Thêm vào đó, thói quen thay thế bữa sáng bằng cà phê còn khiến gan dễ dàng kiệt sức do thiếu dưỡng chất cần thiết. Giải pháp tốt hơn là ăn nhẹ trước khi uống hoặc chọn cà phê pha loãng để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh: Shutterstock.
|
Ăn nhiều đồ ăn nhanh: Theo The Guardian, chất béo chuyển hóa có trong thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm đóng gói sẵn rất nguy hiểm cho sức khỏe gan. Đồ ăn này có thể dẫn đến tăng đường huyết và tích tụ chất béo quanh gan, cuối cùng dẫn đến xơ gan hoặc chết tế bào gan. Ảnh: Freepik.
|
Thức đêm thường xuyên: Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của lá gan. Để tránh những biến chứng cho gan, bạn cần bảo đảm thời gian và chất lượng tốt cho giấc ngủ. Mọi người nên tốt nhất đi ngủ trước 23h, bảo đảm chìm vào giấc ngủ ngon, tạo điều kiện tối đa để khôi phục các chức năng của gan. Cơ thể chúng ta thường bước vào chế độ sửa chữa và thải độc khi ngủ. Thức đêm có thể gây thiếu ngủ, gây ra stress oxy hóa cho gan. Vì vậy, hãy cố gắng đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Ảnh: Medium.
|
Căng thẳng: Theo Hindustan Times, căng thẳng có liên quan mật thiết đến nồng độ cortisol cao, có thể gây ra nhiều tổn thương gan và dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Ngoài ra, căng thẳng dẫn đến các cơ chế đối phó không lành mạnh bao gồm uống rượu, hút thuốc và chế độ ăn uống kém, từ đó ảnh hưởng xấu đến chức năng của gan. Ảnh: Scientific American.
|
Lối sống ít vận động: Ngồi nhiều, ít vận động trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về gan. Những người không tập thể dục hoặc không tham gia các hoạt động thể chất dễ mắc bệnh gan hơn. Trong quá trình tập luyện, lỗ chân lông của cơ thể được mở ra và mồ hôi thoát ra ngoài, thúc đẩy quá trình thải độc - điều này rất có lợi cho gan. Ngoài ra, lối sống ít vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, hay sự tích tụ lipid và carbohydrate trong gan. Ảnh: Happier Human.
|
Hút thuốc lá: Đây là thói quen ảnh hưởng gián tiếp đến gan. Các hóa chất độc hại có trong khói thuốc lá dần dần đến gan, dẫn đến stress oxy hóa. Kết quả là gan bắt đầu sản sinh ra các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào gan. Thói quen này cũng sẽ gây ra xơ gan - quá trình trong đó gan phát triển quá mức các mô sẹo. Ảnh: Euronews.
|
Lạm dụng thuốc không kê đơn: Sử dụng thuốc quá liều có thể dần dần gây hại cho gan và dẫn đến suy gan nghiêm trọng. Liều cao acetaminophen, loại thuốc thường được bán không cần kê đơn, gây tổn thương gan nếu dùng liên tục trong vài ngày. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc các bệnh về gan cần đặc biệt chú ý tới việc sử dụng các loại thuốc giảm đau vì sẽ dễ dẫn tới tình trạng bệnh ngày càng trở nên trầm trọng. Ảnh: Shutterstock.
